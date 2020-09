MediaTek Dimensity 1000C: Neuer Prozessor mit Dual-Display-Support

Der Chip-Hersteller MediaTek hat einen neuen Smartphone-Prozessor auf den Markt gebracht. Das System on a Chip (SoC) hört auf den Namen Dimensity 1000C und ist erstmals mit Dual-Display-Support ausgestattet. Die CPU soll in einer Version des LG Velvet zum Einsatz kommen.

LG Velvet hierzulande mit Qualcomm-CPU

Der MediaTek Dimensity 1000C stellt eine abgeschwächte Version des schon seit einiger Zeit verfügbaren Dimensity 1000 dar. Der Prozessor ist mit vier Cortex-A77-Kernen, die mit zwei Gigahertz takten, sowie vier Cortex-A55-Kernen ausgestattet. Als Grafikeinheit kommt eine Mali 657-GPU mit fünf Kernen zum Einsatz. Neben zwölf Gigabyte RAM werden HDR10+ und Kameras mit 64 Megapixeln unterstützt. Der Dimensity 1000C stellt das erste MediaTek-SoC mit einer Unterstützung für zwei Bildschirme dar. Das neue Prozessor-Modell soll sich in einer neuen Version des LG Velvet finden lassen. Zunächst soll das Gerät ausschließlich in den Ver­ei­nig­ten Staaten erscheinen und vom US-amerikanischen Provider T-Mobile verkauft werden.Wann der MediaTek Dimensity 1000C in einem hierzulande erhältlichen Smartphone verbaut sein wird, ist derzeit noch unklar. Bislang hat kein Hersteller ein Gerät mit dem neuen Chip angekündigt. Ob die MediaTek-Variante des LG Velvet in Zukunft auch nach Europa kommt, ist ebenso noch unklar. In Deutschland werden be­reits zwei Modelle des Flaggschiff-Smartphones angeboten. Während die 5G-Version mit einem Snapdragon 765G ausgestattet ist, ist in der 4G-Variante ein Snapdragon 845 verbaut.Erst vor kurzem hatte MediaTek sein eigenes Portfolio um einen neuen Prozessor für Gaming-Smartphones erweitert. Beim Helio G95 handelt es sich um eine CPU mit 5G-Unterstützung und Support für eine erweiterte Version der HyperEngine-Gaming-Technologie. Erste Smart­pho­nes mit dem neuen SoC sollen noch im September ausgeliefert werden.