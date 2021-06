ARMv9: Erste MediaTek-Smartphones mit neuen CPU-Kernen noch 2021

Die Chipschmiede ARM hat mit ARMv9 erst vor wenigen Tagen ihre neueste Architektur vorgestellt, auf deren Basis bald die ersten neuen Prozessoren auf den Markt kommen sollen. Jetzt wurde ankündigt, dass der taiwanische Chip-Entwickler MediaTek das erste ARMv9-SoC einführen wird - noch in diesem Jahr.

Wie ARM-Chef Simon Segars anlässlich der derzeit virtuell stattfindenden Hardware-Messe Computex 2021 verkündete, wird der erste Chip auf ARMv9-Basis noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Als erster Anbieter werde MediaTek ein solches Produkt einführen, so Segars. MediaTek sei einer der ersten Partner, der eine ARMv9-basierte Plattform in den Massenmarkt starten lässt.MediaTek ließ seinerseits verlauten, dass man noch in diesem Jahr zusammen mit einem Partner das erste Smartphone mit ARMv9-SoC für Endkunden verfügbar machen will. Die neue Architektur werde eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der nächsten Generation der 5G-fähigen MediaTek Dimensity-Produkte spielen, ermöglicht sie doch neue Fähigkeiten, Features und Nutzererlebnisse, so der Chief Technology Officer des Chipherstellers.Derzeit ist noch unklar, welche der drei neuen ARMv9-Varianten MediaTek für seinen ersten derartigen Chip verwenden wird. ARM hatte gleich drei neue Designs vorgestellt. ARM Cortex-A510 ist die neue Ausgabe für stromsparende CPU-Kerne, die neben ARM Cortex-A710 Cores eingesetzt werden soll. Letztere sind High-End-Cores, die vor allem auf maximale Performance ausgelegt sind. Mit ARM Cortex-X2 bietet man außerdem eine neue High-End-Variante, die durch Custom-Designs modifiziert werden und so für noch mehr Leistung genutzt werden kann.MediaTek bietet bisher keine Chips mit der Vorgängergeneration Cortex-X1 an, sondern nutzt ausschließlich die auf der Leistungsskala darunter angesiedelten Designs von ARM. Wahrscheinlich wird sich dies auch bei den ersten Chips auf ARMv9-Basis nicht ändern, schließlich bedarf es mehr Aufwand, um Cortex-X2-Kerne in ein SoC-Design zu integrieren.