Windows 10: Betriebssystem erhält einen dynamischen Sperrbildschirm

Schon jetzt haben Windows 10-Nutzer die Option, den Sperrbildschirm des Betriebssystems anzupassen. In Zukunft soll die Seite jedoch noch wesentlich dynamischer gestaltet werden können. Die aktuelle Insider-Preview enthält neue Hinweise auf einen bewegten Hintergrund.

Dynamischer Sperrbildschirm womöglich ein Teil der "Sun Valley"-Oberfläche

Einem Bericht von Winaero zufolge lassen sich die Hinweise im Windows 10 Build 21277 finden. Die Vorschau-Version wurde in der letzten Woche im Dev-Channel veröffentlicht. Die Gruppenrichtlinien enthalten den neuen Eintrag "Prevent lock screen background motion", was auf einen Sperrbildschirm mit bewegtem Hintergrund hindeutet. Bislang wurde das Feature allerdings noch nicht implementiert, sodass es sich noch nicht verwenden lässt.Bereits in einer früheren Version von Windows 10 hatte es einen Hinweis auf einen animierten Sperrbildschirm gegeben. In einigen Insider-Builds bis zum Build 20241 wurde in den Ein­stel­lun­gen die Option "Show animations on the lock screen background image" angezeigt.Wie die animierten Hintergründe des Sperr­bild­schirms am Ende aussehen, bleibt noch wei­test­geh­end unklar. Sofern das entsprechende Gerät über einen Beschleunigungsmesser ver­fügt, soll sich der Lockscreen auch bei klei­nen Schwenkbewegungen anpassen. Es wäre denk­bar, dass es sich bei dem dynamischen Sperrbildschirm um einen Teil der neuen "Sun Valley"-Oberfläche handelt.Womöglich geben die Entwickler des Betriebssystems das Feature in einem der nächsten Preview-Builds frei, sodass Insider die neue Funktion recht bald ausprobieren können. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Redmonder den dynamischen Sperrbildschirm im nächsten Jahr offiziell in Windows 10 einbauen und dann mit der Windows 10 21H2 an alle Nutzer verteilen.