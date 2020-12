RTM-Build 20279: Microsoft soll Windows 10X finalisiert haben

Schon vor gut einem Monat wurde bekannt, dass Microsoft Windows 10X noch im Dezember finalisieren möchte. Nun scheinen die Redmonder die RTM-Version des Betriebssystems kompiliert zu haben. Damit wird in der nächsten Zeit nur noch an Verbesserungen und Bugfixes gearbeitet.

RTM-Build enthält alle grundlegenden Funktionen

Betriebssystem noch ohne Win32-Support

Erste Geräte sollen im Frühjahr 2021 erscheinen

Obwohl Microsoft dies bislang nicht offiziell bestätigt hat, geht Zac Bowden davon aus, dass der Redmonder Konzern den RTM-Build vor kurzem fertiggestellt hat. Bei der aktuellen Windows 10X-Version soll es sich um den Build 20279 handeln. In dieser Version sollen alle grundlegenden Features der für Dual-Screen-Geräte optimierten Software enthalten sein.Dennoch wird Microsoft auch in den kom­men­den Wochen und Monaten noch an klei­ne­ren Optimierungen und Fehlerbehebungen arbeiten, um das Betriebssystem dann im neuen Jahr ausliefern zu können. Bisher soll der Windows 10-Ableger keine Win32-Anwendungen un­ter­stütz­en. Stattdessen wird lediglich Support für UWP-Apps und PWAs geboten. Die Win32-Un­ter­stütz­ung könnte womöglich erst 2022 zu­sam­men mit dem verschobenen Windows 10X-Gerät Surface Neo nachgeliefert werden.Im nächsten Jahr soll sich Windows 10X auf einigen günstigeren Laptops finden lassen. Hiermit stellt Microsoft das Betriebssystem zunächst nicht für Dual-Screen-Geräte, sondern als ChromeOS-Alternative zur Verfügung. Die ersten Notebooks, auf denen Windows 10X ausgeführt wird, werden voraussichtlich im Frühjahr 2021 auf den Markt gebracht. Um wel­che genauen Modelle es sich handelt, bleibt zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch offen.