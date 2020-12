Windows 10: Microsoft bringt den ungewöhnlichsten Build des Jahres

Die Entwickler Microsofts haben den Windows 10 Insider Preview Build 20279 veröffentlicht. Damit haben sie kurz vor Weihnachten noch das wohl ungewöhnlichste Test-Release des Jahres bei den Teilnehmern des Insider-Programms platziert.

Normaler Build in Arbeit

Diese dürften sich inzwischen daran gewöhnt haben, dass neue Ausgaben nur geringfügige Veränderungen mitbringen. Build 20279 sticht hier dahingehend hervor, dass erstmals überhaupt keine neuen Code-Bestandteile enthalten sind. Man bekommt also das, was bereits mit dem Build 20277 geliefert wurde, zum zweiten Mal angeboten.Bemerkenswert ist auch der Tag der Veröffentlichung. Normalerweise schickt Microsoft neue Test-Builds zum Ende der Woche ins Rennen. Dann sind die Ergebnisse der letzten Arbeitstage enthalten und die Tester haben am Wochenende Zeit, diese unter die Lupe zu nehmen. Ein Montag als Tag für das Release der neuesten Preview ist somit mehr als ungewöhnlich.Im Blog-Beitrag zur neuesten Ausgabe bringen die Redmonder allerdings Licht ins Dunkel. Demnach handle es sich hier keinesfalls um ein Versehen - aber durchaus um eine Art Probealarm. Man habe einfach nur mal ausprobieren wollen, ob man auch in der Lage sei, einen neuen Build kurzfristig und außer der Reihe in die Test-Kanäle zu schieben.Build 20279 wird jenen Testern angeboten, die Build 20277 installiert haben oder auf einem vorhergehenden Stand sind. Wer bereits Build 21277 nutzt - beispielsweise um den neuen x64-Emulator für ARM-Systeme zu testen - bekommt den hier beschriebenen Null-Build aufgrund dessen niedrigerer Versionsnummer nicht angeboten. Die Microsoft-Entwickler betonten, dass sie ungeachtet der jetzt erfolgten Veröffentlichung an der normalen Preview arbeiten, die dann in einigen Tagen folgen wird. Nach den Feiertagen will man die Tester im Dev-Channel außerdem wieder auf einen einheitlichen Entwicklungsstand bringen.