Windows 10 20H2 Update-Blockade für Zertifikatbug aufgehoben

Microsoft hat für das Windows 10 Oktober 2020 Update nun eine weitere Update-Blockade entfernt. Nutzer, die mit einer älteren Windows 10-Version unterwegs sind und von dem Problem betroffen waren, können ab sofort auch die neue 20H2-Version beziehen.

Dort heißt es:

Zertifikate sind nach dem Update auf eine neuere Version von Windows 10 möglicherweise nicht mehr vorhanden.

Geräte in einer verwalteten Umgebung, die Update-Verwaltungstools oder ISO-Images verwenden, verlieren beim Update möglicherweise Zertifikate.

Bekannte Probleme:

Fehler oder Probleme während oder nach dem Aktualisieren von Geräten mit bestimmten Conexant-Audiotreibern

Geräte mit betroffenen Conexant- oder Synaptics-Audiotreibern erhalten möglicherweise einen Stoppfehler mit einem Bluescreen.

Fehler oder Probleme während oder nach dem Aktualisieren von Geräten mit Conexant ISST-Audiotreibern

Geräte mit betroffenen Conexant ISST-Audiotreibern erhalten möglicherweise einen Fehler oder haben Probleme mit Windows 10, Version 2004.

Es geht dabei um einen Fehler im Updateprozess, durch den Zertifikate nach dem Update auf die neueste Windows 10 Version verschwunden waren und so auf dem Nutzersystem Probleme verursachten. Von den Fehlern durch verschwundene Zertifikate hatten wir mehrfach berichtet. Microsoft hatte vorsorglich eine Update-Blockade eingerichtet, sodass Anwender noch nicht auf das Oktober 2020 Update aktualisieren konnten und dadurch dann eventuell Schwierigkeiten bekommen. Nun ist das dahinterliegende Problem behoben.Das meldet das Online-Magazin Deskmodder . Microsoft hat die Update-Sperre demnach am 11. Dezember aufgehoben, sodass jetzt im Grunde das 20H2-Update den Weg auch von allein auf die Rechner der Betroffenen finden könnte. Im Windows-Support wurde der entsprechende Vermerk über den Bug und die Blockade nun in der Liste der bekannten Probleme von Microsoft ergänzt.Zu den neu mit aufgenommenen Problemen, die jetzt als "in Untersuchung" eingestuft wurden, findet man ein Problem mit Audio-Treibern von Conexant und Synaptics.