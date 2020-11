Ganz Deutschland betroffen: Massive Störung bei Vodafone

Aktuell läuft es im Netz von Vodafone alles andere als rund: Deutsch­landweit kommt es zu massiven Störungen, die sowohl Internet, Festnetz als auch das Mobilfunknetz betrifft. Das Unternehmen hat sich bisher nicht zu den Ursachen geäußert.

Die Störungskarte leuchtet im ganzen Land tiefrot

Aktuell noch kein Zeitplan

Vodafone

Dass Corona die Netze zusätzlich belastet, haben unzählige Berichte zu Beginn der Pandemie verdeutlicht. Bei Vodafone kommt es unabhängig von dieser Entwicklung in den letzten Wochen aber wiederholt zu Ausfällen, die sich nicht auf lokale Probleme beschränken, sondern meist eine große Zahl an Nutzern betreffen. Am heutigen Tag hat man wohl das Negativ-Highlight dieser Ausfall-Serie erreicht: Das gesamte Vodafone-Netz, von Festnetzan­schluss bis Mobilfunk, leistet aktuell nicht ordnungsgemäß seinen Dienst - und das in ganz Deutschland.Wie auf Stör-Diensten wie Allestörungen zu sehen ist, leuchtet die Störungskarte von Vodafone seit Montagmittag fast im ganzen Land in tiefrot auf. Wie üblich gehen dabei vermehrt aus den Ballungsräumen wie Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main und München Meldungen zu Problemen mit dem Netz ein, ein Blick auf die Meldungstypen zeigt eine breite Streuung von Hausanschlüssen bis hin zur fehlenden Verbindung zum einfachen Mobilfunknetz.Obwohl die Probleme seit kurz vor 14 Uhr anhalten, hat Vodafone bisher, bis auf allge­meine Aussagen, keine Informationen geliefert, die eine technische Einschätzung der Lage und damit eine Prognose für die Dauer der Lösung erlauben würden. Aktuell teilt der Konzern über seinen offiziellen Kanal auf Twitter lediglich mit, dass "eine größere Störung" vorliegt, man werde sich melden, wenn Informationen vorliegen. Seit kurz vor 15 Uhr ist auch eine Abnahme der Störmeldungen zu verzeichnen, man kann also hoffen, dass sich die Lage im Vodafone-Netz wieder normalisiert.