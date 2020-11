DSL-Ausfälle bei 1&1: Kunden berichten über weitreichende Störungen

Deutsche Internetnutzer, die ihren DSL-Zugang von 1&1 beziehen, melden aktuell vermehrt Probleme. Ein Blick auf Störungsdienste zeigt, dass sich die Meldungen zu Ausfällen im ganzen Land häufen. In den letzten Stunden hat sich die Lage noch verschärft.

1&1 hat mit weitreichenden DSL-Ausfällen zu kämpfen

Eventuell hilft DNS-Server-Wechsel

ChrisPC DNS Switch - DNS-Einstellungen anpassen

Ausfälle von DSL-Anschlüssen betreffen alle Anbieter und sind keine Seltenheit. Jetzt trifft es den Anbieter 1&1 . Wie ein Blick auf Dienste zur Meldung von Störungen zeigt, kam es seit dem frühen Mittag des 10. November zu ersten Nutzermitteilungen, die allesamt mitteilen, keine Verbindung mehr zum Internet herstellen zu können. Seit 15 Uhr kommt es dann noch einmal zu einem starken Anstieg der Störungsmeldungen.Wie 1&1 auf seinen Service-Kanal auf Twitter am Nachmittag gegenüber Betroffenen mitteilt, will man "regionale Einschränkungen" bei der Nutzung von DSL-Produkten bestätigen können. Auch der Blick auf die Störungskarte zeigt, dass vor allem Meldungen aus Westdeutschland sowie aus Berlin vorliegen. "Aktuell kann ich leider noch nicht sagen, wie lange der Entstörungsprozess dauert. Die Techniker haben bereits alle Hebel in Bewegung gesetzt, um es schnell zu klären", so ein Mitarbeiter von 1&1.Einige Nutzer berichten, dass das Problem mit einem Wechsel des DNS-Servers gelöst werden konnte - aktuell kann nicht bestätigt werden, ob dies für eine allgemeine Lösung der DSL-Störung hilft. Wir haben euch in diesem Artikel auf jeden Fall ein Video verlinkt, das bei der Suche nach den schnellsten DNS-Alternativen hilft, darüber hinaus findet ihr im Anschluss die kostenlose Software ChrisPC DNS Switch, die den einfachen Wechsel unter Windows ermöglicht und entsprechende Anbieter auflistet.Habt ihr aktuell auch Probleme mit dem Internetanschluss von 1&1 und eventuell eine Lösung gefunden? Lasst es uns sehr gerne in den Kommentaren wissen!