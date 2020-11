PlayStation 5: Berichte über Probleme und Grafik-Glitches häufen sich

Die PlayStation 5 ist seit vergangener Woche auch bei uns erhältlich und die Freude ist bei jenen groß, die eine ergattern konnten. Bei einigen ist die Freude aber getrübt, denn derzeit mehren sich die Berichte über Probleme. Und die sind schwerwiegend, zumindest in einigen Fällen.

Grafik spielt komplett verrückt

Gleich vorneweg die Warnung: Nach dem Start eines High-Tech-Geräts wie einer Next-Gen-Konsole gibt es eigentlich immer Berichte über die eine oder andere Kinderkrankheit. Das ergibt sich schon aus der Masse an Hardware, die mehr oder weniger zeitgleich auf den Markt geworfen wird, das eine oder andere Montagsgerät lässt sich schlichtweg nicht vermeiden.Doch aktuell dürften sich bei Sony dennoch die Sorgenfalten mehren, denn es gibt offenbar Probleme mit der CPU und/oder der GPU. Wie Tom Warren auf Twitter schreibt, kam es in den vergangenen Tagen vermehrt zu Meldungen über die Bildung von Artefakten sowie Abstürzen. Videos in sozialen Netzwerken dokumentieren das Ganze.Das Bild bzw. die Grafik spielt hierbei komplett verrückt, es gibt zudem Berichte, dass es auch zu grünen Bildschirmen kommt. Sony hat sich dazu bisher nicht offiziell geäußert, Warren schreibt aber, dass das auf Probleme mit Übertakten hinweisen könnte: "Dies geschieht normalerweise am PC, wenn man Dinge übertaktet."Dabei handelt es sich aber nicht um ein Problem mit einem bestimmten Titel, da andere Spiele ebenfalls betroffen sind, auch PlayStation 4-Games. Wie weit verbreitet das Problem ist, lässt sich derzeit, wie anfangs erwähnt, nicht sicher sagen, die Anzahl der Berichte und Videos auf Twitter ist aber bedenklich. Xboxdynasty hat eine erschreckend lange Liste an Tweets gesammelt, das vielleicht häufigste Problem sind schnell auftauchende Artefakte, die wie "Schnee" auf dem Bildschirm aussehen.Dazu kommen auch noch Berichte über Laufwerksprobleme, zu stark hörbaren Lüftern und diversen Abstürzen. Das sind aber womöglich Einzelfälle, die es ähnlich auf der Xbox Series X auch gibt. Das GPU-Problem ist allerdings eher besorgniserregend.