Zahlreiche PS5-Besteller werden beklaut, finden billigen Ersatz im Paket

Die neuen Konsolen sind begehrt wie noch nie. Das liegt auch daran, dass PlayStation 5 und Xbox Series X nur schwer zu bekommen sind. Das treibt die Preise nach oben und schafft auch einen Schwarz­markt - und weckt offenbar auch die kriminellen Energien von Menschen.

PS5 gegen etwas anderes ausgetauscht

Ob man nun eine Sony- oder Microsoft-Konsole bestellt hat: Die Vorfreude ist stets riesig, denn neue Konsolengenerationen gibt es schließlich nur alle sechs oder sieben Jahre. Entsprechend groß ist die Enttäuschung dann aber, wenn das Paket zwar kommt, man jedoch draufkommt, dass man beklaut wurde.Denn in Großbritannien müssen zahlreiche Amazon-Kunden dieser Tage feststellen, dass sie zwar eine Sendung erhalten haben, aber der gewünschte Inhalt fehlt. Es gibt auf Reddit, Twitter und in Online-Foren erschreckend viele Berichte, wonach Vorbesteller ein Paket - mit etwas Verzögerung - erhalten haben, das sich zwar schwer genug anfühlt, aber keine PlayStation 5 beinhaltet.Denn wenn sie das Paket öffnen, finden sie darin zwar einen Inhalt, aber eben nicht den passenden. So wurde die PS5 u. a. gegen einen Sack Bulgur, ein Fußmassagegerät, Bettzeug, einen Grill, Katzenfutter und noch einiges mehr ausgetauscht. Die Pakete wurden offensichtlich geöffnet, die PlayStation 5 entwendet bzw. durch etwas anderes ausgetauscht und mit einem durchsichtigen Paketband erneut zugeklebt. Eurogamer berichtet, dass viele zunächst an fast schon kuriose Einzelfälle dachten, aber das Problem offenbar weit verbreitet ist. Vieles ist derzeit unklar, es ist aber möglich, dass Kurierfahrer hier eine Rolle spielen, da einige Nutzer berichten, dass diese durch ungewöhnliches Verhalten aufgefallen sind, bevor das Paket mit der "Fake-Konsole" ankam.Amazon wird hier sicherlich sofortige Rückerstattungen veranlassen, die geprellten Kunden werden aber wohl vor allem enttäuscht sein, dass sie ihre "versprochene" Konsole nicht bekommen haben.