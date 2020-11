Krasse Kampagne: Sony verpasst Londoner U-Bahn PlayStation-Design

Die englische Niederlassung von Sony hat anlässlich des morgigen Markt­starts der PlayStation 5 in Großbritannien mal wieder eine ungewöhnliche Marketing-Aktion in London gestartet. Die U-Bahn-Station Oxford Circus wurde dazu mit PS5-Branding versehen.

Transport for London

Wie PlayStation UK heute verlauten ließ, begegnen den Londonern seit heute Morgen an einigen Stellen im U-Bahn-System PlayStation-Symbole, wobei die Station Oxford Circus und ihre vier Zugänge im Mittelpunkt steht. An allen Eingängen wurden die bekannten "Underground"-Schilder durch jeweils eines der vier typischen PlayStation-Symbole ausgetauscht.Darüber hinaus wurden an der Station Oxford Circus rund um die auf der Station angebrachten Kennzeichnungen ebenfalls reihenweise PlayStation-Symbole angebracht. Selbst die U-Bahn-Karte, die den Fahrgästen einen Überblick des gesamten Streckennetzes gibt, wurde mit den PlayStation-Icons ausgestaltet.Zusätzlich hat Sony dafür gesorgt, dass auch an einigen weiteren Stationen eine vorläufige Umbenennung erfolgt ist. So wurde aus der Station Mile End kurzfristig "Miles End" gemacht, um das Spiel "Marvel's Spider Man: Miles Morales" zu bewerben. Aus Lancaster Gate wurde "Ratchet and Clankaster Gate", während Seven Sisters zu "Gran Turismo 7 Sisters" gemacht wurde. Außerdem wird aus der Station West Ham vorläufig "Horizon Forbidden West Ham".Die Umbenennung der Underground-Stationen bleibt zunächst bis zum 16. Dezember erhalten. Die beleuchteten PlayStation-Symbole am Oxford Circus sollen hingegen schon nach 48 Stunden verschwinden und dann in das Sony Hauptquartier wandern, wo sie dauerhaft ausgestellt werden. Das Projekt wurde laut Berichten der beteiligten Dienstleister innerhalb von nur rund zwei Wochen umgesetzt.Transport for London (TfL) als Betreiber der Londoner U-Bahn kassiert immer wieder für Marketing-Aktionen in und um die weltbekannte Underground Geld. Wie effektiv die PS5-Kampagne sein wird, ist allerdings angesichts des in England geltenden landesweiten "Lockdown" mehr als fraglich, da das sonst so belebte Zentrum der Metropole derzeit deutlich weniger stark frequentiert wird als sonst.Ein interessantes kleines Detail der ganzen Sache: Einer der Zugänge der Station Oxford Circus befindet sich direkt vor dem einzigen europäischen Microsoft Store in der Ecke Regent Street.