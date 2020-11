PS5: Sony will nach Rekord-Launch bald weitere Konsolen ausliefern

Sony berichtet via Twitter , dass der Marktstart der PlayStation 5 (PS5) der er­folg­reichs­te Konsolen-Launch der Unternehmensgeschichte ist. Zudem verspricht das Un­ter­neh­men Nachlieferungen der heiß begehrten Konsole noch in diesem Jahr.

"Beispiellose Nachfrage" - PS5 größter Konsolen-Launch aller Zeiten

Besser als das erste Jahr der PS4?

Firmware-Updates: Sony verspricht neue Features

Alle Infos über Hardware, Spiele und Zubehör

Obwohl die offiziellen Verkaufszahlen seitens Sony noch nicht bekannt gegeben wurden, ver­öf­fent­lich­te die Seite VGChartz gestern einen Bericht, welchem zu Folge die PlayStation 5 weltweit etwa 2,1 bis 2,5 Millionen Mal verkauft werden konnte. Beim ersten Teil des ent­zerr­ten Laun­ch­es gingen am 12. November in den USA, Kanada, Mexiko, Japan, Aus­t­ra­li­en, Neu­see­land, Singapur und Südkorea circa 1,3 bis 1,6 Millionen Exemplare über die La­den­the­ken, wo­hin­ge­gen Sony am 19. November in Europa und dem Rest der Welt ei­nen geschätzten Ab­satz zwischen 800.000 und 900.000 Einheiten verbuchen konnte.Über den offiziellen Twitter-Account von PlayStation bedankte sich das japanische Un­ter­neh­men passend zu den kursierenden Zahlen unlängst bei allen Fans für den größten Konsolen-Launch der Ge­schich­te. Auch in Deutschland verkaufte sich die PS5 geschätzte 115.000 bis 140.000 Mal. Trotz der anhaltend für logistische Probleme sorgenden Co­ro­na-Pan­de­mie versprach Sony aufgrund der "beispiellosen Nachfrage" - binnen kürzester Zeit waren ver­füg­ba­re Einheiten im Handel ausverkauft - noch vor Ende des Jahres neue Bestände auf den Markt zu bringen.Um die Prognose von PlayStation-Chef Jim Ryan, im ersten Geschäftsjahr der PS5 wäre mit höheren Verkaufszahlen als nach dem Markt­start der PlayStation 4 zu rechnen, wahr werden zu lassen, müssten bis No­vem­ber 2021 noch weitere 5 Millionen Konsolen abgesetzt werden. Sonys ewiger Ri­va­le Mi­cro­soft ver­buch­te Anfang November beim Launch der Xbox Series X und Xbox Series S einen zu­sam­men­ge­fasst geschätzten Absatz von 1,1 bis 1,4 Millionen Einheiten weltweit.Die PS5 hat heute zudem ein neues Firmware-Update erhalten. Mit einer Größe von knapp 900 Megabyte hebt es die Systemsoftware auf die Versionsnummer 20.02-02.26.00 und verspricht neben mehreren behobenen Problemen eine verbesserte Leistung. Für die Konsole werden künftige Up­dates aber nicht nur Fehlerbehebungen und Optimierungen mit sich bring­en: Sony will seinen Nutzern mit beispielsweise einer Auf­lö­sung bis hin zu 8K, der Un­ter­stütz­ung von VRR (Variable Refresh Rate), der Spei­cher­er­wei­ter­ung mit integrierbarer SSD und der Speicherung von PS5-Spielen auf externen USB-Lauf­wer­ken in Zukunft mehrere neue Features bieten.