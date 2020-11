PlayStation 5: Mehr als 140 PS4-Spiele könnten inkompatibel sein

Obwohl Sony die PlayStation 5 mit einer ausgeprägten Ab­wärts­kom­pa­ti­bi­li­tät bewirbt, scheinen viele PS4-Spiele auf der neuen PS5-Konsole mit diversen Problemen und Grafikfehlern zu kämpfen. Über 140 Titel werden derzeit angeblich als "nicht gänzlich kompatibel" eingestuft.

"Bootable"-Hinweis sorgt für Skepsis hinsichtlich der Kompatibilität

In genau einer Woche soll die PlayStation 5 in Deutschland verfügbar sein und noch immer stehen hinter vielen Funktionen und der Abwärtskompatibilität zu PS4-Spielen einige Fra­ge­zei­chen. Für letztere gab Sony bisher nur bekannt, dass über 4000 Titel der mittlerweile sie­ben Jahre alten Konsolen-Generation auch auf der PS5 spielbar sein werden. Lediglich zehn mehr oder weniger bekannte Games fallen durch das Raster. In der Resetera-Com­mu­ni­ty wird seit Tagen jedoch über eine weitere Liste an PS4-Spielen gesprochen, die in Sonys Datenbank als "Bootable", nicht aber als "Compatible" geführt werden.Auch wenn das japanische Unternehmen diesen Status bisher nicht genauer erklärt, gehen Experten von einer gewissen Inkompatibilität aus, zum Beispiel in Hinsicht auf die best­mög­li­che Grafikqualität oder gar Grafikfehler. Unter den angeblich (noch) nicht vollends ab­wärts­kom­pa­ti­blen Spielen befinden sich auch bekannte Titel wie Call of Duty: Black Ops 4, die Assassin's Creed Chronicles-Reihe , Little Big Planet 3, Prey, The Surge, NHL 19 und NBA 2K20. Hierbei bleibt der heutige Marktstart in den USA und der hiesige Launch am 19. November abzuwarten, bis sich eventuelle Einschränkungen bestätigen.Die Kollegen von GameSpot berichten zudem über eine zeitweilig von Ubisoft geteilte Auf­lis­tung von PS4-Spielen, die mit der neuen PS5 inkompatibel zu sein scheinen. Auf dieser zeigen sich unter anderem Assassin's Creed Syndicate und VR-Titel wie Star Trek Bridge Crew und Space Junkies. PlayStation 5-Käufer mit einer umfangreichen Bibliothek könnten somit auf mehr als die von Sony bestätigten zehn PS4-Spiele stoßen, die von der Next-Gen-Konsole nicht vollends korrekt wiedergegeben werden können.