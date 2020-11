PlayStation 5: Ohne Day-One-Patch geht mit Digital Version nichts

Der Launch der PlayStation 5 rückt mit großen Schritten näher. Für Käu­fer der PS5 Digital Edition führt der Weg zum Start erst mal direkt zum Download des Day-One-Patches, ohne den keine Spiele herunter­geladen werden können. Die gute Nachricht: Das Update ist recht klein.

Die PlayStation braucht für die PSN-Verbindung ein Update

Technische Daten zur Playstation 5 CPU 8-Kern-AMD-CPU mit Zen-2-Kernen @ 3,5 GHz GPU 10,28 TFLOPS, 36 CUs @ 2,23 GHz, benutzerdef. AMD RDNA 2-GPU Speicher 16 GB GDDR6 mit 256-Bit Interface, Speicherbandbreite 448 GB/s Festplatte 825 GB SSD, erweiterbar über NVMe SSD-Slot E/A-Durchsatz 5,5 GB/s (unkomprimiert), 8-9 GB/s (komprimiert) Externer Speicher USB HDD-Support Laufwerk 4K UHD Blu-Ray-Drive / Digital Edition: Ohne Anschlüsse 2x USB Type-A, 2x USB Type-C (max. 10 Gbps), Ethernet 10/100/1000, HDMI 2.1 Wireless Wi-Fi 6, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 Audio "Tempest" 3D AudioTech Netzteil PS5: 350 Watt / PS5 Digital Edition: 340 Watt Abmessung (mm) PS5: 390 x 104 x 260 / PS5 Digital Edition: 390 x 92 x 260 Gewicht PS5: 4,5 kg / PS5 Digital Edition: 3,9 kg

Morgen startet die PlayStation 5 in einigen Regionen wie den USA, Europa muss sich noch bis zum 19. November gedulden. Schon jetzt haben einige glückliche Vorbesteller die Konsolen erhalten und geben damit erstmals Einblick, was man nach dem Auspacken und ersten Einschalten erwarten kann. Das Ergebnis: Die Digital Edition der PS5 kann ohne einen Day-One-Patch nicht zum Spielen genutzt werden - das zeigt unter anderem ein Thread auf Reddit . Das Problem: Das PlayStation-Network verweigert den Zugang, ohne Login bei PSN ist es damit dann auch nicht möglich, Spiele herunterzuladen.Die gute Nachricht: Mit einer Größe von 868 MB, laut Gamepro , ist der Day-One-Patch durchaus überschau­bar bemessen. Am Starttag in Europa wird die Wartezeit natürlich davon abhängen, wie Sony den zu erwartenden Server-Ansturm bewältigen kann. Prinzipiell hatte der Konzern verkündet, dass Downloads mit der neuen Generation deutlich schneller möglich sein sollen. "Das Herunterladen und Anwenden von Spielsoftware-Updates auf der PS5-Konsole sollte im Allgemeinen schneller sein als auf der PS4-Konsole, da die Datengröße von Updates und Patches effektiver verwaltet wird", so Sony im FAQ zur PS5 Darüber hinaus sieht Sony auch bei der PlayStation 5 vor, dass Updates über ein USB-Laufwerk installiert werden können. "Ja, wie bei der PS4-Konsole kannst du neue Systemsoft­ware-Updates von PlayStation.com auf deinen PC herunterladen und mit einem FAT32-formatierten USB-Laufwerk auf die PS5-Konsole übertragen." Sind die benötigten Daten bezogen, läuft der Update-Prozess dann genau so wie bei der PlayStation 4 : Installation durchführen und Konsole Neustarten. Dank der neuen SSD sollte sich auch dieser Vorgang bei der neuen Generation natürlich deutlich beschleunigen.