Windows 10 Version 1809 bekommt erstes "Update außer der Reihe"

Fehlerhafte Sprachpakete

Update KB4594442 für Windows 10 Version 1809

Behebt Probleme mit der Kerberos-Authentifizierung im Zusammenhang mit dem Problem genannt in CVE-2020-17049, der Teil des Windows-Updates vom 10. November 2020 war. Die folgenden Probleme können auf beschreibbaren und schreibgeschützten Domänencontrollern (DC) auftreten:

Kerberos-Service-Tickets und Ticket-erteilende Tickets (TGT) werden für Nicht-Windows-Kerberos-Clients möglicherweise nicht erneuert, wenn PerformTicketSignature auf 1 (Standard) gesetzt ist.

Service for User (S4U)-Szenarien, wie zum Beispiel geplante Aufgaben, Clustering und Dienste für Spartenanwendungen, schlagen möglicherweise für alle Clients fehl, wenn PerformTicketSignature auf 0 gesetzt ist.

Die S4UProxy-Delegierung schlägt während der Ticketverweisung in domänenübergreifenden Szenarien fehl, wenn DCs in Zwischendomänen inkonsistent aktualisiert werden und PerformTicketSignature auf 1 gesetzt ist.

Windows 10 Update-Assistent

Das Update außer der Reihe ist ab sofort verfügbar. Es steht allerdings bisher nur im Microsoft Update-Katalog zur Verfügung. Laut dem Support-Dokument behebt das Update KB4594442 verschiedene Probleme mit der Kerberos-Authentifizierung. Dabei geht es wiederum um ein Sicherheitsproblem, welches Microsoft mit dem Patch-Day November gefixt hatte. Dritte hatten durch eine Schwachstelle die Möglichkeit, das Sicherheitssystem zu umgehen. Nun gibt es weiteres kumulatives Update, welches allerdings keine sicherheits­relevanten Änderungen bringt, sondern nur ein Problem im Zusammenhang mit dem Patch bereinigen soll.Auch mit dem neuen Update sind noch nicht alle bekannten Fehler (in Zusammenhang mit dem Patch-Day November) behoben. Microsoft hat einige Nutzermeldungen erhalten, nach denen es Probleme bei asiatischen Sprachpaketen gibt. Betroffene bekommen als Fehler "0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_­COMPONENT_NOT_­FOUND" angezeigt und können das Problem beheben, in dem sie ihr Sprachpaket einmal löschen und neu hinzufügen.Microsoft hat bereits begonnen, verbliebene Nutzer der alten Version 1809 auf eine neuere Version zu aktualisieren. Da Windows 10 20H2 sich derzeit noch in der Verteilung befindet, wird dabei zumeist auf die Version 2004, also auf das Windows 10 Mai 2020 Update aktualisiert.