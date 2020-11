Ungereimtheiten für den geplanten Windows-Patch-Day Dezember

In der Ankündigung für die geplante Weihnachtspause hat Microsoft nun für seine Partner auch einen Kalender veröffentlicht, bis wann Updates eingereicht werden müssen. Dabei ist allerdings der Dezember-Patch-Day für einen ungewöhnlichen Termin getragen worden.

Fehler oder Ausnahme?

Der Windows Patch-Day ist traditionell immer der zweite Dienstag im Monat, darauf kann man sich als Windows-Nutzer seit jeher verlassen. Nun hat Microsoft allerdings in einer Erinnerung für Entwickler für den kommenden Monat einen anderen Termin eingetragen. Da heißt es nun plötzlich, das so genannte LCU-Update oder auch B-Update genannt, sei in der dritten Dezember-Woche geplant. Diese Erinnerung ist schon Anfang der zurück­lie­genden Woche veröffentlicht worden - wäre es ein Fehler, hätte der Konzern schon reichlich Zeit gehabt, das zu ändern. Bisher ist aber nichts passiert - der Patch-Day-Termin steht dort weiterhin für den dritten und nicht für den zweiten Dienstag des Monats Dezember eingetragen.Dennoch könnte das natürlich ein Fehler sein. Aber: Wir hatten schon einmal von einer ähnlichen "versehentlichen" Ankündigung in der Techcommunity für Entwickler berichtet, welche zwar zunächst von vielen Experten als unwahrscheinlich eingestuft wurde, es sich aber als richtig herausstellte. Interessant ist das auch, da es sich bei der Ankündigung um eine öffentlich zugängliche Quelle handelt.Eigentlich wollte Microsoft mit dem Beitrag in der Techcommunity die Entwickler nur daran erinnern, wann sie denn spätestens ihre Treiber-Updates einreichen müssen. Denn Microsoft plant wieder eine längere Weihnachts­pause einzulegen ( wir berichteten ). In der Zeit werden dann nur eingeschränkt Mitarbeiter für den Freigabe-Prozess zur Verfügung stehen, daher will das Team seine Partner noch einmal daran erinnern.