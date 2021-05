Windows 10 Update Assistent Download - 21H1-Update laden

auf den neuesten Stand

Der Windows 10 Update Assistent Download installiert die neuesten Featureupdates für das Betriebssystem und bringt es so schnellMicrosoft veröffentlicht Updates für Windows 10 nicht für alle Nutzer gleichzeitig, sondern rollt diese regelmäßig in Wellen aus. Dies soll verhindern, dass die Download-Server über­lastet werden. Wer dennoch nicht auf das neueste Update für sein Betriebssystem warten möchte, kann die Installation mit dem Update-Assistenten. Aktuell steht der Update-Assistent in der Version 1.4.9200.23367 bereit und bringt Windows 10 auf die Version 21H1 (Mai 2021 Update). Zwar sieht Microsoft die manuelle Update-In­stal­lation nicht gern , dennoch ist genau diese mit dem offiziellen Update-Assistenten des Konzerns selbst für unerfahrene Nutzer möglich. Zu be­ach­ten ist lediglich, dass dieser nur für x86/64-Prozessoren geeignet ist und keine ARM-CPUs unterstützt. Außerdem muss eine aktive Ver­bin­dung zum Internet bestehen.Nach dem Start prüft der Windows 10 Update Assistent die Systemumgebung und stellt fest, ob ein Update des Betriebssystems überhaupt erforderlich ist und ob alle weiteren Voraussetzungen erfüllt sind. Ist dies der Fall, müssen Nutzer nur den einfachen An­wei­sun­gen auf dem Bildschirm folgen, um das Windows-Update durchzuführen.Während der Installation können ein oder mehrere Neustarts notwendig sein. Im Anschluss sollte die Version des Betriebssystems überprüft werden, um sicherzustellen, dass das Up­date erfolgreich war. Dies kann beispielsweise durch Ausführen des Befehls([Win] + [R] drücken, dann winver eingeben) erfolgen. Bei Problemen mit der Installation kann es helfen, den Assistenten nach einem Rechtsklick auf die heruntergeladene Datei als Ad­mi­nis­tra­tor zu starten.der Update-Assistent führt eine Aktualisierung des laufenden Betriebssystems und keine vollständige Neuinstallation durch. Daher sollte esdurch die Installation kommen. Dennoch sollten wichtige Daten vor der Nutzung des Assistenten gesichert werden.Möchten Sie Windows 10 stattdessen neu installieren, benötigen Sie dafür die aktuelle ISO-Datei. Diese können Sie entweder direkt herunterladen oder über das Media Creation Tool selbst erstellen.Neben dem Update auf die neueste Version von Windows 10 bietet der Assistent aber noch eine weitere, äußerst nützliche Funktionen: nämlich. Dazu muss das Tool einfach nur unter einer laufenden Version des jeweiligen Betriebssystems mit gültigem und aktiviertem Product Key ausgeführt wer­den.Zu beachten gilt hierbei aber, dass Microsoft dieses kostenlose Upgrade inzwischen nicht mehr offiziell beweribt. Daher kann es auch jederzeit sein, dass das Upgrade mit dem Assistenten nicht mehr möglich ist.