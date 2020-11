Nokia 8000 4G: HMD belebt alte Serie von Edel-Handys neu - Alle Infos

HMD Global, Lizenznehmer für die Marke Nokia bei Smartphones und anderen Mobiltelefonen will mit dem Nokia 8000 4G in Kürze eine Art Neuauflage einer der bekanntesten Handy-Serien von Nokia aus früheren Jahren präsentieren.

HMD Global

HMD verkauft neben seinen Android-Smartphones unter der Marke Nokia auch weiterhin einfache Mobiltelefone. Mit dem Nokia 8000 4G holt man jetzt eine einst vor allem aus "Edel-Modellen" bestehende alte Modellreihe in die Neuzeit. Auch beim neuen Nokia 8000 liegt der Schwerpunkt offensichtlich auf einem edlen Look.Das Nokia 8000 soll mit einem "Premium-Design" daherkommen, das der Hersteller als "Glas ähnlich" bezeichnet und mit stark nach hinten gewölbten Rändern auf der Front versieht. Auch die Tasten sind "3D curved" gestaltet und bieten die übliche Belegung, wie man sie auch von anderen Mobiltelefonen mit KaiOS kennt.HMD verpasst dem Nokia 8000 4G nämlich das moderne Betriebssystem für Feature-Phones, das auf dem 2,8 Zoll großen LCD mit einer QVGA-Auflösung von 320x240 Pixeln seinen Dienst tut. Im Innern des Geräts steckt ein Qualcomm Snapdragon 210 Quadcore-SoC, der früher in Smartphones zum Einsatz kam und hier mit 512 Megabyte RAM und vier Gigabyte internem Flash-Speicher kombiniert wird. Der Speicher kann per MicroSD-Karte um bis zu 128 GB erweitert werden.Auf der Rückseite besitzt das Nokia 8000 eine 2-Megapixel-Kamera. Neben Quadband-GSM unterstützt das Gerät 4G-Netze, WLAN und Bluetooth. Es sind zwei NanoSIM-Slots integriert. Der austauschbare Akku hat eine Kapazität von 1500mAh und wird mittels MicroUSB-Kabel geladen. Das Gerät bringt ein Gewicht von 110 Gramm auf die Waage. Neben dem Nokia 8000 will HMD Global auch das Nokia 6300 4G auf den Markt bringen, zu dem uns aber noch keine konkreten Angaben oder Bilder vorliegen.