Nokia PureBook: Günstige, leichte, schnelle Notebooks mit Windows 10

Die ersten Notebooks der wiederbelebten Marke "Nokia" sind offenbar tatsächlich auf dem Weg in den Handel. Zumindest in Indien soll es in Kürze ganz offensichtlich wieder Laptops mit Nokia-Logo geben. Anders als in den 00er-Jahren steht dahinter abder nicht Nokia selbst.

Massenware mit wenig echtem "Nokia"

Der indische Online-Händler Flipkart, der dort in massivem Konkurrenzkampf mit dem Weltmarktführer Amazon steht, hat jüngst die Einführung des sogenannten "Nokia PureBook" angekündigt. Dabei handelt es sich offensichtlich um eine neue Laptop-Modellreihe, bei der man den Markennamen Nokia lizenziert und ihn nach Set-Top-Boxen und Fernsehern auch auf mobilen PCs anbringt.Flipkarts Werbung zufolge sollen die Geräte der Nokia PureBook-Serie "ultraleicht", "leistungsstark" und "immersiv" sein und "bald" vorgestellt werden. Laut der Times Of India und ihren Quellen werden die kommenden "Nokia"-Notebooks mit einem Dolby-Vision-fähigen 14-Zoll-Display daherkommen und rund 1,1 Kilogramm auf die Waage kommen.Laut den vor einigen Tagen bei der indischen Behörde für Produktsicherheit sind zunächst insgesamt neun Varianten des Nokia PureBook geplant. Die Ausstattung wird dabei von Intel Core i3- und i5-Prozessoren und einer Arbeitsspeichergröße von vier, acht oder 16 Gigabyte bestimmt, mutmaßt man jedenfalls derzeit. Ob dabei aktuelle SoCs zum Einsatz kommen, ist unklar. Sehr wahrscheinlich ist hingegen, dass Windows 10 als Betriebssystem zum Einsatz kommt.Mit der Bezeichnung "PureBook" orientieren sich die Macher des ODM-Produkts mit Nokia-Logo ganz eindeutig an der Bezeichnung "PureView", die Nokia lange für seine Kameralösungen in Smartphones verwendete und heute von HMD Global bei den in Lizenz produzierten Android-Smartphones unter der Marke "Nokia" fortgeführt wird.Da Flipkart für die neuen "Nokia"-Notebooks mit einem chinesischen ODM zusammenarbeitet, dürften die Geräte zunächst nur in Indien auf den Markt kommen. Die Produktion und mit großer Wahrscheinlichkeit auch die gesamte Entwicklung übernimmt der chinesische Anbieter Tongfang HK, der auch andere Notebooks einiger kleinerer Markenanbieter produziert und entwickelt. Da HMD Global vor kurzem angefangen hat, die neue Set-Top-Box mit Android TV mit Nokia-Label nach ihrem Launch in Indien auch in Europa anzubieten, könnten auch die Notebooks früher oder später in deutschen Läden stehen.