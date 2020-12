PureBook X14: Das ist das erste "Nokia"-Notebook mit Windows 10

Nach mehr als zehn Jahren gibt es jetzt wieder Notebooks, die den Na­men ' Nokia ' tragen. Der indische Amazon-Konkurrent Flipkart vertreibt unter diesem Namen ab sofort ein neues 14-Zoll-Notebook, das extrem leicht ist und natürlich mit Windows 10 läuft.

Nokia

Das neue Nokia PureBook X14 wurde von Flipkart jetzt erstmals vorgestellt und wird noch in dieser Woche vorbestellbar sein. Das Gerät wird von einem chinesischen ODM gebaut und von Nokias Abteilung für Marken-Partnerschaften in Kooperation mit Flipkart vertrieben. An Entwicklung und Design ist Nokia also selbst nicht beteiligt. Das PureBook X14 ist das erste Modell einer ganzen Reihe von "Nokia"-Notebooks, die Flipkart einführen will.Das Nokia PureBook X14 bietet im Grunde eine solide Ausstattung, wie man sie auch von anderen, meist eher günstigen aktuellen Laptops kennt. Das Gerät verfügt über ein 14 Zoll großes IPS-Display, das mit 1920x1080 Pixeln eine Full-HD-Auflösung hat. Das Panel deckt rund 86 Prozent der Front ab und unterstützt unter anderem Dolby Vision für eine verbesserte Farbdarstellung.Unter der Haube steckt in diesem Fall der Intel Core i5-10210U aus der 10. Generation der Core-SoCs von Intel, also kein ganz aktueller Chip. Er wird mit acht Gigabyte DDR4-RAM und einer 512 Gigabyte großen NVMe-SSD kombiniert. Der Chip bietet mit seinen vier Kernen einen Basistakt von 1,6 Gigahertz und kann bei Bedarf auf bis zu 4,2 GHz beschleunigen, wenn mal mehr Leistung benötigt wird.Was Ports angeht, ist das PureBook X14 recht gut ausgestattet. So gibt es nicht nur zwei USB-3.1-Ports von voller Größe, sondern auch noch einen normalen USB-2.0-Port und einen USB Type-C-Anschluss, der USB-3.1-kompatibel ist. Hinzu kommnen aber auch noch ein HDMI-Ausgang und sogar ein ganz normaler Gigabit-Ethernet-Port in Form eines RJ45-Anschlusses.Gefunkt wird nach dem WLAN 802.11ac-Standard und mittels Bluetooth 5.1. Ein willkommenes Detail: das PureBook X14 hat auch noch eine infrarotfähige HD-Webcam, über die sich das Gerät sicher und zuverlässig per Windows Hello entsperren lässt. Flipkart bewirbt außerdem zwei Stereolautsprecher mit Dolby Atmos und einen 46,7-Wattstunden-Akku.Das Notebook hat außerdem ein Precision-Trackpad und eine beleuchtete Tastatur. Das Gesamtpaket hat eine Bauhöhe von 16,8 Millimetern und bringt dank eines Gehäuses aus einer Aluminium-Magnesium-Legierung nur 1,1 Kilogramm auf die Waage. Das Nokia PureBook X14 läuft mit Windows 10 Home und kostet in Indien umgerechnet rund 670 Euro.