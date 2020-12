Nokia 5.4 & C1 Plus: HMD bringt neue Einsteiger-Smartphones

HMD Global hat heute gleich zwei vergleichsweise günstige Einsteiger- bzw. Mittelklasse-Smartphones vorgestellt. Während das Nokia 5.4 eine Art direkte Attacke auf die Moto G-Serie ist, will man mit dem Nokia C1 Plus am unteren Ende des Marktes fischen.

Das Nokia 5.4 ist ein relativ gut ausgestattetes Smartphone der unteren Mittelklasse mit Android 10 - ja, Android 10. Das Gerät kombiniert ein 6,39 Zoll großes HD-Display mit 1600x720 Pixeln auf LCD-Basis mit Kamera-Loch und eine recht starke Kameraausstattung. Das niedrig auflösende Display passt somit nicht so recht zum hohen Anspruch.Unter der Haube steckt hier der Qualcomm Snapdragon 662, ein achtkerniger 11-Nanometer-SoC aus dem Jahr 2019, der mit bis zu 2,0 Gigahertz eine ausreichende Performance für die meisten Nutzungszwecke bietet. Der Chip wird je nach Modell mit vier oder sechs Gigabyte Arbeitsspeicher kombiniert, während der interne Flash-Speicher 64 oder 128 GB fasst und per MicroSD-Karte erweitert werden kann.Die Kameras sollen ein Highlight setzen: der Hauptsensor des Nokia 5.4 löst mit 48 Megapixeln auf und bietet eine F/1.8-Blende sowie einen elektronischen Bildstabilisator. Hinzu kommt eine einfache 5-Megapixel-Kamera mit Ultraweitwinkel-Optik. Außerdem sind zwei sinnfreie 2-Megapixel-Sensoren für Tiefeneffekte und Makroaufnahmen an Bord. Die Frontkamera löst mit immerhin 16 Megapixeln auf.Darüber hinaus verbaut HMD Global beim Nokia 5.4 einen Fingerabdruckleser auf der Rückseite und einen 4000mAh-Akku, der per USB Type-C-Anschluss mit maximal 10 Watt geladen werden kann. Gefunkt wird mittels ac-WLAN und Bluetooth 5.1. Als Betriebssystem dient Android 10, wobei das Nokia 5.4 Teil des Android One-Programms ist und somit mindestens zwei Plattform-Upgrades erhalten soll. In Deutschland ist das Gerät zum Preis von 219 Euro zu haben.Ebenfalls neu ist das, das vor allem in aufstrebenden Märkten, also in Afrika, Indien, Brasilien und anderen Regionen auf Kundenfang bei absoluten Smartphone-Neulingen gehen soll. Das C1 Plus startet aber auch in Europa. Das Gerät zu Preisen unter 70 Euro eine absolut einfachste Ausstattung rund um ein 5,45 Zoll großes Display mit 720p-Auflösung, einen 1,4 Gigahertz schnellen Quadcore-SoC und eine 5-Megapixel-Kamera auf der Rückseite.Bei dem mit Android 10 in der "Go Edition" ausgerüsteten Minimal-Smartphone ist nur ein Gigabyte Arbeitsspeicher an Bord und es gibt 16 GB Flash-Speicher. Der Akku ist 2500mAh groß und wird mittels MicroUSB-Port geladen. In China gibt es übrigens auch noch eine Variante mit zwei Gigabyte RAM und 64 GB internem Flash-Speicher.