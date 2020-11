Razer Book 13: Neuer Produktiv-Laptop wildert im MacBook-Gefilde

Mit dem Razer Book 13 erweitert der US-amerikanische Hersteller abseits der bekannten Gaming-Notebooks sein Portfolio an mobilen Office- und Multimedia-Geräten. Der 13,4-Zöller setzt auf Intel Core-Prozessoren der 11. Generation (Tiger Lake) mit integrierter Iris Xe-Grafik.

Neue Intel-Prozessoren, lange Akkulaufzeit und matte FHD-Displays

Razer bezeichnet sich selbst als "", richtet sich seit geraumer Zeit mit mobilen Workstations und Subnotebooks aber auch an Kreative und Nutzer im (Home)-Office-Alltag. An letzteren Bereich soll jetzt auch das 13,4 Zoll große Razer Book 13 anknüpfen, welches noch in diesem Monat zu Preisen ab 1299 Euro starten wird. Mit dem silbernen Mercury-Design, Aluminium-Gehäusen und einem Gewicht von 1,34 kg wildert der kompakte Laptop dabei klar in den Gefilden eines Apple MacBook Pro Dell XPS 13 oder Microsoft Surface Laptop 3 Um den Antrieb werden sich die neuen Intel Core-Prozessoren der 11. Generation mit integrierter Iris Xe Graphics kümmern. Genauer gesagt die Quad-Core-Chips Intel Core i5-1135G7 und Core i7-1165G7. Weiterhin sind in den bisher drei bestätigten Konfigurationen bis zu 16 GB Arbeitsspeicher und bis zu 512 GB große SSDs verbaut. Durch die Intel Evo-Zertifizierung verspricht das Razer Book 13 zudem eine Akkulaufzeit von über 10 Stunden, Fast-Charging, schnelle Aufwachzeiten aus dem Standby und Features wie Thunderbolt 4 und Wi-Fi 6 (WLAN-ax).Zu den weiteren Eckdaten des Razer Book 13 gehören ein 60-Hz-Display (13,4 Zoll), wahl­wei­se mit Full-HD- oder UltraHD-Auflösung und Touch-Funktion, zwei USB-C- und ein klas­si­scher USB-A-Anschluss, HDMI, MicroSD-Kar­ten­le­ser sowie THX-Sound und die ob­li­ga­to­ri­sche Razer Chroma RGB-Beleuchtung der Tastatur. Zudem unterstützt die HD-Webcam die Ge­sichts­er­ken­nung von Windows Hello und sollte doch das Gaming im Mittelpunkt stehen, kann mit dem optionalen Razer Core X eine externe Grafikkarte angebunden werden.