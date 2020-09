Razer lässt Deathadder, Blackwidow und Blackshark von der Leine

Razer erweitert sein Angebot an kabellosen Gaming-Mäusen, -Headsets und -Tas­ta­tu­ren der Reihen Deathadder, Blackshark und Blackwidow. Op­ti­mier­te Funkverbindungen sollen dafür sorgen, dass neben schnellen und stabilen Verbindungen auch die Akkulaufzeit nicht zu kurz kommt.

Razer verabreicht Klassikern und Bestsellern HyperSpeed

Razer

Früher unter Gamern verpönt, gehört es mittlerweile zum guten Ton, dass sich Hersteller von Gaming-Zubehör auf den kabellosen Alltag der Spieler fokussieren. Der US-amerikanische Hersteller Razer baut sein Portfolio dahingehend weiter aus, um die Nachfrage seiner Nut­zer nach einem komplett kabelfreien Setup zu bedienen. Ab sofort bietet man mit dem Razer Blackshark V2 Pro, der Deathadder V2 Pro und der Blackwidow V3 Pro drei neue Produkte aus dem Headset-, Maus- und Tastatur-Bereich an, die auf die hauseigene HyperSpeed Wire­less-Technologie setzen.Das neue Pro-Modell der Blackshark-Reihe bietet im Vergleich zum kürzlich vorgestellten V2-Headset ein neues Mikrofongehäuse und eine zusätzliche Lautsprecherkammer. Letztere soll unter anderem für einen helleren, klareren Klang der 50mm-Treiber sorgen. Razer verspricht einen verlustfreien Sound und Akkulaufzeiten von bis zu 24 Stunden bei einer Reichweit von bis zu 12 Metern. Zudem bleibt das Headset mit 320 Gramm vergleichsweise leicht, schlägt allerdings mit 200 Euro zu Buche. Die Razer Deathadder V2 Pro erreicht eine Akkulaufzeit von 120 Stunden via Bluetooth und wird zudem mit verbesserten "Optical Mouse Switches" ausgestattet. Der Preis: 150 Euro.Zu guter Letzt erhält das Gaming-Keyboard Black­widow in der Variante V3 Pro ein Hyper­Speed-Upgrade spendiert. Ähnlich der anderen beiden Produkte haben Nutzer hier die Wahl zwischen einer Funk-, Bluetooth-, oder Ka­bel­ver­bin­dung via USB-C. Ohne Chroma-Be­leuch­tung soll der Akku bis zu 200 Stunden mit einer Ladung auskommen. Mechanische Switches (vorrangig Razer Green) sind ab Werk ebenso vorhanden wie ein 1000-Hz-Ultrapolling, eine Hand­bal­len­auf­la­ge aus Kunstleder, der Alu­mi­nium-Rah­men und Me­dien­tas­ten. Die un­ver­bind­li­che Preisempfehlung liegt bei 250 Euro.