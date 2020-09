Dell XPS 13: Neuauflage mit Tiger Lake & Thunderbolt 4 angekündigt

Beim Dell XPS 13 und XPS 13 2-in-1 handelt es sich um leistungsstarke Notebooks, die mit InfinityEdge-Touchscreens sowie 4K-Bildschirmen aus­ge­stat­tet sind. Standardmäßig kommt in den Laptops eine Intel-CPU der 10. Generation zum Einsatz. Nun wurde eine Neuauflage vorgestellt.

Gerät bereits ab Ende September erhältlich

Im Inneren der Neuauflage lässt sich ein Intel Core-Prozessor der unter dem Namen "Tiger Lake" bekannten elften Generation des Chip-Herstellers finden. Außerdem wurde der Takt des LPDDR4x-RAMs von 3733 Megahertz auf 4267 Megahertz erhöht. Laut The Verge soll die überarbeitete Version Support für Thunderbolt 4 und eine Intel Xe-GPU mit sich bringen.Um das Notebook schneller entsperren zu kön­nen, verfügt das neue Dell XPS 13 nun über eine Kamera, die von Windows Hello unterstützt wird. Darüber hinaus wurde das 2-in-1-Modell optisch leicht überarbeitet. Die Ränder wurden verkleinert, sodass der Bildschirm nun einen größeren Anteil der Vorderseite einnimmt.Die Neuauflage des Dell XPS 13 (2-in-1) soll schon am 30. September in den Handel kom­men. Zunächst werden die mit Tiger Lake-Pro­zes­so­ren ausgerüsteten Laptops ausschließlich in den Vereinigten Staaten sowie in Kanada angeboten. Nach wenigen Wochen sollen die Ge­rä­te auch in weiteren Regionen erhältlich sein. Während für das XPS 13 mindestens 999 Dol­lar fällig werden, schlägt die Standard-Version des 2-in-1-Modells mit 1249 Dollar zu Buche.Zusätzlich zur Neuauflage mit den Tiger Lake-Prozessoren hat Dell auch eine Entwickler-Ver­sion des Laptops auf den Markt gebracht. Auf dem Notebook kommt standardmäßig die Li­nux-Distribution Ubuntu 20.04 LTS zum Einsatz. Das Betriebssystem steht nicht nur Käufern der Dev-Variante, sondern auch allen anderen Besitzern des Dell XPS 13 zur Verfügung.