Gabe Newell lässt einen Gartenzwerg ins All schießen - für guten Zweck

Valve-Chef Gabe Newell ist bekannt dafür, ein angenehmer Zeitgenosse zu sein. Als exzentrisch gilt er nicht, nun hat er sich aber eine Aktion über­legt, die durchaus außergewöhnlich ist: Denn er lässt einen Gar­ten­zwerg ins All schießen, um Geld für ein Kinderkrankenhaus zu sammeln.

Ein Dollar pro Zuschauer

Gnome Chompski

Newell, der seit dem Beginn der Pandemie in Neuseeland festsitzt bzw. dort seine neue Heimat fand, hat sich in den Inselstaat ein gutes Stück weit verliebt. Und das bedeutet auch, dass er kaum eine Gelegenheit auslässt, etwas Gutes zu tun. Der Valve-Chef engagiert sich nicht nur vor Ort, sondern hat sich auch eine öffentlichkeitswirksame Aktion ausgedacht.Denn er wird gemeinsam mit dem privaten Raumfahrtunternehmen Rocket Lab einen Gartenzwerg ins All schießen. Das Ganze hat allerdings einen konkreten Zweck, nämlich einen guten: Denn für jeden Zuschauer, der sich den Start der Gnom-Rakete live oder in den ersten 24 Stunden danach ansieht, wird Newell einen Dollar an ein Kinderkrankenhaus in Auckland spenden (via PC Gamer ).Die Idee mit der Rakete ist hierbei kein Zufall: Denn das Kinderkrankenhaus trägt den Namen Starship Children's Hospital, das Geld soll speziell der Intensivstation zugutekommen. Der ungewöhnliche Weltraumpassagier ist auch kein normaler Gartenzwerg: Denn gebaut wird er von der Special-Effects-Schmiede Weta Workshop (bekannt u. a. für die Herr der Ringe-Filme). Er wird laut Valve "aus Titan hergestellt und in Form der Half-Life-Spielikone Gnome Chompski bedruckt sein".Wer Gnome Chompski nicht kennt: Dieser hatte seinen Auftritt in Half-Life 2: Episode Two und kann am Ende des Spiels tatsächlich ins All geschossen werden, um den "Little Rocket Man"-Erfolg freizuschalten - was aber alles andere als einfach ist.Einen genauen Termin hat der Raketenstart noch nicht, er soll aber innerhalb von zwei Wochen nach dem 16. November stattfinden, Termin und Livestream wird man auf der Webseite von Rocket Lab finden können.