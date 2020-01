MiniTool Power Data Recovery - Software zur Datenrettung

Vielseitiger Datenretter

Suchergebnisse mit Vorschau

MiniTool Power Data Recovery 8.7 stellt versehentlich oder durch einen Systemfehler gelöschte Daten wieder her. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese sich auf einer fest verbauten Festplatte, einem USB-Stick oder sonstigen angeschlossenen Speichermedien befunden hatten.Die Bedienung von Power Data Recovery ist ein­fach gestaltet, sodass sich verlorene Daten im Notfall unkompliziert und in nur drei Schritten wiederherstellen lassen. So wählen Sie nach dem Start zunächst den zu durchsuchenden Speicher­ort der gelöschten Dateien aus.Hierbei unter­stützt die Software neben lokalen Festplatten auch andere angeschlossene Daten­träger wie USB-Sticks, Speicherkarten oder Mediaplayer. Danach starten Sie den Scan­vorgang, welcher je nach Größe des gewählten Datenträgers eine Weile dauern kann. Zuvor haben Sie die Möglichkeit, die Analyse auf bestimmte Dateisysteme und Dateitypen zu beschränken.Nach dem Suchvorgang zeigt Power Data Recovery alle gefundenen Daten an, eine Vorschau und zusätzliche Informationen wie die Größe oder das Erstellungsdatum helfen beim Auf­finden der vermissten Dateien. Zusätzlich kann die Liste durchsucht und nach verschiedenen Kriterien gefiltert werden.Ausgewählte Dateien lassen sich anschließend speichern beziehungsweise wiederherstellen. Idealerweise sollte dies auf einem anderen als dem ursprünglichen Datenträger geschehen. Ähnlich sollte MiniTool Power Data Recovery nicht auf dem Laufwerk installiert werden, auf dem sich die gelöschten Dateien befinden, da diese ansonsten überschrieben und somit unwiederbringlich verloren gehen könnten.Neben der hier angebotenen Windows-Version steht das Programm auf der Herstellerseite auch als Download für Mac-Nutzer bereit. Außerdem gibt es eine bootfähige Version , die sich von einer CD/DVD beziehungsweise von einem USB-Stick beim Hochfahren des PCs ausführen lässt.Bitte beachten Sie, dass mit der kostenlosen Version lediglich ein Gigabyte Daten wiederhergestellt werden können. Für größere Rettungsaktionen müssen Sie daher eine kostenpflichtige Lizenz erwerben. Einen Vergleich zwischen allen verfügbaren Versionen finden Sie auf der Herstellerseite.