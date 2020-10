"Bescheidene" Insel-Party: Kim Kardashian löst Meme-Lawine aus

Kim Kardashian, die hauptberuflich (Reality-TV-)Star und mit Rapper Kanye West verheiratet ist, hat gestern bekannt gegeben, dass sie einige Freunde zu einer Geburtstagsparty eingeladen hat. Das ist in Zeiten von Covid-19 ungewöhnlich, doch Kardashian ließ sich etwas einfallen.

Es hagelte Kritik

Denn die 40-Jährige hat auf Twitter zahlreiche Bilder von ihrer Party veröffentlicht. So mancher dachte sich wohl sofort: "Moment, eine Party in Zeiten von Corona?" Doch der Social-Media-Star lieferte die Erklärung gleich mit: "Nach zwei Wochen mit mehreren Gesundheits-Screenings und Bitten, sich in Quarantäne zu begeben, überraschte ich meinen engsten inneren Kreis mit einem Ausflug auf eine Privatinsel, wo wir für einen kurzen Moment so tun konnten, als sei alles normal."Normal bedeutet im Fall von Kardashian West eben Party, Privatinsel und eine Realitätsflucht, die sie sich einfach kaufen kann, weil sie reich ist. Schnell hagelte es Kritik von Normalsterblichen und anderen Prominenten, dass eine solche Feier und auch das stolze Verkünden regelrecht obszön seien und ein Schlag ins Gesicht jener, die durch Corona in ihrer Existenz bedroht sind.Gitarrist Peter Frampton antwortete ihr etwa: "Bist du so unsensibel, dass du nicht begreifst, dass das nicht das ist, was die Mehrheit der Menschen während des schlimmsten Covid-Spikes hören will? Die Menschen gehen zu Lebensmitteltafeln, nicht auf private Inseln."Doch es gab auch zahlreiche Nutzer, die den Insel-Tweet zum Meme machten. Dabei wurde der Kardashian Text mit einem oder mehreren neuen Bildern versehen. Dabei gab es teils gesellschaftskritische Anspielungen und teils schlichte Blödeleien, vieles davon als Insider-Scherze. Auch so manches Unternehmen oder Popkultur-Marke machte offiziell mit, auf Twitter gibt es schier endlose Memes dieser Art - die besten haben wir in einer Galerie zusammengestellt.