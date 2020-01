"Hide the Pain Harold" wurde zum Meme des Jahrzehnts gewählt

Memes gehören zum Internet wie der Browser selbst und diese lustigen zumeist mit Text versehenen Bilder oder Bildfolgen sind eine Wissen­schaft für sich. Die Frage nach der besten Meme der vergangenen Dekade hat nun Imgur entschieden bzw. entscheiden lassen.

Ein Lächeln voller Schmerz

Imgur ist als zentrale Sammelstelle für Meme-Bilder und ähnliche Internet-Phänomene auch erste Anlaufstation für Dienste wie Reddit. Anders gesagt: Wenn es um Memes geht, dann gibt es wohl kaum bessere Experten als die Imgur-Nutzer. Und die hat das Portal nun befragt, welches Meme sie für das wichtigste der vergangenen zehn Jahre halten.Imgur selbst hat, wie man in einem Blogbeitrag schreibt, aus rund 2000 potenziellen Memes zehn Finalkandidaten ausgewählt. Das ist natürlich eine subjektive Auswahl und auch wir vermissen so manches Meme, bei anderen wiederum kann man sich wundern, wie sie es in die Finalrunde geschafft haben. Einige, die man in dieser Liste vielleicht erwarten würde, fehlen aber auch schlichtweg, weil sie nicht aus der vergangenen Dekade stammen.Wie dem auch sei: Der Sieger ist mit 20 Prozent der Stimmen zweifellos ein würdiger und verdienter, denn "Hide the Pain Harold" ist sicherlich eines der ganz großen Memes der letzten Jahre und dürfte auch in einer Allzeit-Wertung einen Platz in den Top-10 erobern. So mancher wird den offiziellen Meme-Namen zwar nicht kennen, das Gesicht dahinter ist aber mittlerweile allseits bekannt.Es zeigt einen älteren Herren mit Vollbart, der gequält in die Kamera lächelt, als hätte er Schmerzen. Bei Hide the Pain Harold handelt es sich nicht um ein einzelnes Bild, sondern eine Reihe von Stock-Bildern. "Harold" wurde im Zuge seiner Geschichte als Senioren-Modell tausende Male verwendet, es gibt schier unzählige Berufe, die er "ausgeübt" hat. In Wirklichkeit handelt es sich bei Harold um den ungarischen Elektrotechniker András Arató, der nach einem Stock-Photo-Shooting zur Web-Berühmtheit wurde.Auf Platz 2 landete übrigens "ANewBadlyPhotoshoppedPhotoofMichaelCeraEveryday", Platz 3 belegte das "This is fine"-Meme. Dahinter: Grumpy Cat und "Nodding Gandalf". Die Top-10 und die genauen Ergebnisse kann man in der Tortengrafik unten sowie in der Bildergalerie oben sehen.