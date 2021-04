Lachender Spanier: Komiker des berühmten Video-Memes verstorben

Juan Joya Borja, besser bekannt als der "lachende Spanier", war die zen­trale Figur in einem Video-Meme, das seit bereits Jahren zu den Fix­punk­ten des Internets zählt. El Risitas ("der Kichernde"), wie der Komiker in seiner Heimat hieß, ist nun im Alter von 65 Jahren verstorben.

Bewusst falsche Untertitel

YouTube

Im Jahr 2015 eroberte ein Video eines Spaniers das Internet, das bis heute immer wieder verwendet wird, um sich über etwas besonders Absurdes oder Kurioses lustig zu machen. Die Machart ähnelt dem Video, in dem Bruno Ganz als Adolf Hitler in "Der Untergang" etwas in den Mund gelegt wird, was nichts mit dessen tatsächlichen Worten zu tun hat.Doch während Hitler tobt, kriegt sich El Risitas vor Lachen nicht mehr ein. Wie man auf Know Your Meme nachlesen kann, stammt das ursprüngliche Interview aus dem Jahr 2007. Damals wurde Juan Joya Borja im spanischen Fernsehen interviewt und der bekannte Komiker erzählte dabei u. a. eine Anekdote aus seiner Vergangenheit. Darin erinnerte er sich an seine Zeit, als er als junger Man in einem Strand-Restaurant gearbeitet und Paella-Pfannen ins Meer geworfen hat.2014 wurde das Video zum ersten Mal "falsch" untertitelt, in dieser Geburtsstunde des Memes ging es um den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi. Die erste englische Version hatte Gaming zum Thema, damals "spielte" Borja einen Designer der GTX 970-Grafikkarte, der behauptete, dass diese absichtlich sabotiert wurde. Es folgten später schier unzählige Versionen, natürlich auch in Deutsch, eine der bekanntesten ist aber jene, in der es um das neue MacBook Pro geht.Borja, dessen Lachen ansteckend war, ist nun im Alter von 65 Jahren von uns gegangen. Wie ABC de Sevilla berichtet (via Vice ), hatte El Risitas seit längerem gesundheitliche Probleme, darunter Diabetes, im vergangenen September wurde ihm wegen eines Gefäßproblems ein Bein amputiert. Fans sammelten noch im März Geld für einen elektrischen Rollstuhl, doch leider konnte er ihn nicht allzu lange nutzen: Juan Joya Borja verstarb gestern im Hospital de la Caridad de Sevilla.