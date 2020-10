Kein Netzteil beim iPhone 12: Marketing-Witze von Samsung & Xiaomi

Apple hat im Zuge der Einführung der neuen iPhone 12-Serie auch be­gon­nen, beim Vertrieb seiner Smartphones auf die Mitlieferung eines Netzteils ab Werk zu verzichten. Samsung und Xiaomi nutzen Apples angebliche Umweltschutzmaßnahme jetzt für ihre Werbung.

Auch Xiaomi macht sich über Apple lustig

Wie Android Authority berichtet, hat Samsung jüngst auf einigen Social-Media-Kanälen begonnen, Apples Verzicht auf einen mitgelieferten Netzadapter beim iPhone 12 und einer Reihe von älteren Modellen aus neuer Produktion für Marketing-Zwecke auszuschlachten.Unter anderem heißt es, dass Samsung dem Kunden ein rundes Paket biete, inklusive der einfachsten Dinge wie einem Netzteil, der besten Kamera, Leistung, Speicher und einem Display mit extrem hoher Bildwiederholfrequenz. Passend dazu heftet Samsung an den jeweiligen Facebook-Post auch noch ein Bild des 25-Watt-Netzteils, das den meisten aktuellen High-End-Smartphones aus seiner Produktion beiliegt.Auch bei Xiaomi machte man sich jüngst über Apples Verzicht auf das Netzteil lustig. Man habe nichts vergessen, was den Inhalt der Verpackung des neuen Xiaomi Mi 10T Pro angeht, so das Unternehmen in einem kurzen Twitter-Video. Bei den Kunden werden derartige Marketing-Maßnahmen letztlich auch unterschiedlich gut angenommen.Apple hatte den Verzicht auf das beigelegte Netzteil beim iPhone 12 und allen anderen aktuell noch neu produzierten iPhone-Modellen damit begründet, dass man die Umwelt nicht mit noch mehr Elektroschrott belasten wolle. Das Unternehmen verkauft die Netzteile jetzt nur noch als Zubehör, so dass sich die Kunden bei Bedarf den Stromlieferanten nachkaufen können.In den sozialen Medien fangen sich Samsung, Xiaomi und Apple derweil gleichermaßen Kritik von den Nutzern ein. Die einen bemängeln, dass die Konkurrenten offenbar keinen Wert auf Nachhaltigkeit und die Reduzierung von Elektroschrott legen, während andere Apple vorwerfen, mit dem separaten Verkauf von Netzteilen nur eine neue Einnahmequelle erschließen zu wollen.