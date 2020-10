Günstiger Xiaomi Mi Smart Speaker mit Google Assistant vor Europastart

Der chinesische Hersteller Xiaomi bringt seinen Mi Smart Speaker bald auch nach Europa. Der Netzwerklautsprecher wird hierzulande über eine Unterstützung für Google Assistant verfügen und wird wohl eine günstige Alternative zu den Google-eigenen Nest-Speakern.

Xiaomi

Wie aus uns vorliegenden Informationen aus dem Einzelhandel hervorgeht, steht der Xiaomi Mi Smart Speaker kurz vor der Einführung in Europa. Preislich ist für Spanien von 52,99 Euro und in Portugal von 59,95 Euro die Rede, so dass das Gerät zu einem niedrigeren Preis eine bessere Ausstattung bietet als der Google Nest Audio oder Google Nest Mini.Das Gerät wird wie schon in Indien für die Interaktion mit Googles Sprachassistent nutzbar sein und kann per 2,4- oder 5-Gigahertz-WLAN in bestehende Funknetzwerke eingebunden werden. Der Mi Smart Speaker erinnert optisch an eine Mischung aus dem Google Home der ersten Generation und den Amazon Echo-Lautsprechern , besitzt er doch eine relativ zylindrische Form und gleichzeitig einen LED-Streifen am oberen Rand.Im Inneren stecken ein 2,5 Zoll großer Lautsprecher mit einer maximalen Leistung von 12 Watt, den der Hersteller mit einem Audioprozessor von Texas Instruments vereint. Letztlich soll so Unterstützung für DTS-Audio gegeben sein. Angetrieben wird das Ganze von einem AMLogic A113X SoC mit vier ARM Cortex-A53-Cores und 512 Megabyte RAM. Hinzu kommen zwei Mikrofone mit großer Reichweite, die in der Lage sein sollen, die Stimme des Nutzers aus allen Richtungen und auch aus größerer Distanz zu erfassen.Darüber hinaus besitzt der Xiaomi-Lautsprecher mit Google Assistant auch einige Touch-Flächen auf der Oberseite, über die zum Beispiel die Medienwiedergabe gesteuert und der Sprachassistent aktiviert werden können. Das Gerät ist insgesamt gut 15 Zentimeter hoch und bringt gut 850 Gramm auf die Waage.