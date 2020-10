Microsoft bereitet das Windows 10 Oktober 2020 Update vor

Noch gibt es keinerlei gesicherte Informationen darüber, wann Microsoft das zweite große Windows 10-Feature-Update für dieses Jahr veröffent­lichen wird. Der Patch-Day ist längst gelaufen und erst jetzt tauchen neue Hinweise auf.

Dabei hat Microsoft nun die Support-Dokumente für das "Media Feature Pack für Windows 10 N (Oktober 2020)" überarbeitet und an das kommende Release angepasst. Windows 10 N ist dabei eine Windows-Version, die ohne den Windows Media Player und verwandter Tech­no­logien auskommt. In dem Support-Dokument geht es nun darum, wie Kunden mit einer solchen N-Version mit dem Media Feature Pack die fehlenden Technologien herunterladen und installieren. Dieses Feature-Pack wird nun auf das Windows 10 Oktober 2020 Update vorbereitet, schreibt Windows Latest. Bisher gab es das Media Feature Pack für Windows 10 Mai 2020 Update, nun heißt es Media Feature Pack für Oktober 2020 Update.Darauf schlussfolgert Windows Latest, dass nun die ganzen Vorbereitungen für die Ver­öffent­lichung des 20H2-Updates auf Hochtouren laufen, Microsoft aber aus nicht bekannten Gründen noch wartet. Bei Windows Latest wird das als sehr deutlicher Hinweis auf den bevorstehenden Start gesehen. Microsoft müsste dann im Laufe dieses Monats auch noch ein neues Medienerstellungs-Tool und den aktualisierten Update-Assistenten veröffentlichen.Microsoft habe zudem bereits damit begonnen, seine Server vorzubereiten, um das Medienerstellungs-Tool und andere Update-Dienste zu erleichtern, meldet das Online-Magazin und schreibt "Letztendlich sind dies Anzeichen dafür, dass Microsoft das nächste Feature-Update für Windows 10 so bald wie möglich veröffentlichen will, und wir könnten es in den kommenden Tagen sehen, sofern kein neuer Fehler entdeckt wird."