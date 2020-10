Supportende für mehrere Windows-Version kommt bald auf einen Schlag

Microsoft hatte sich Anfang des Jahres kurzerhand dazu entschlossen, aufgrund der damals beginnenden Corona-Krise die geplanten Support-Zeiträume für einige Windows 10-Versionen zu verlängern. Nun laufen dadurch viele Versionen zeitgleich aus.

Ende für 1709, 1809 und 1903

Windows 10 Update-Assistent

Daran erinnert jetzt die Patch Lady bei Ask Woody . Microsoft hatte Anfang des Jahres die Änderungen kommuniziert und erläutert, dass man mit der Massnahme der Verschiebung des Supportendes vor allem auch in den Unternehmen den Update-Druck nehmen wollte. Das kam gelegen, denn viele Konzerne schickten mit Beginn der Corona-Pandemie ihre Mitarbeiter ins Home-Office. Dadurch verzögerten sich auch die regulären IT-Support-Arbeiten in den Unternehmen und es musste neuen Wege für die Arbeit von zuhause aus gefunden werden, die Prioritäten hatten sich verschoben.Aber nicht nur für Unternehmen und damit zum Beispiel für die Windows 10 Pro for Workstations-Versionen gab es diese Verschiebungen . Auch für die Home-Varianten, für EDU-Versionen und so weiter verkündete Microsoft neue Supportzeiträume. Nun ist diese Gnadenfrist aber für viele der älteren Windows 10-Versionen nahezu vorbei. In den nächsten Wochen werden damit nun gehäuft die "letzten" regulären Updates erscheinen.Den Anfang macht Windows 10 Version 1709 in den Enterprise- und Education-Varianten. Am 13. Oktober kommen die letzten Updates. Es folgt zum 10. November das Windows 10 Herbst Update (Version 1809). Beendet wird dann der Support für die Home, Pro, Pro Education, Pro for Workstations und IoT Core-Varianten. Für 1709 und 1809 waren ausdrücklich aufgrund der Gesundheitssituation durch die Corona-Pandemie die Support-Zeiträume verlängert wurden.Als nächstes werden dann schon am 8. Dezember die letzten Updates für die Windows 10 Version 1903 veröffentlicht. Dabei handelt es sich um den regulär geplanten End-Termin. Der gilt dann auch für alle Varianten. Damit startet jetzt eine wohl einmalige Phase für Windows 10, in der Microsoft innerhalb von gerade einmal acht Wochen den Support für drei Windows 10-Versionen und vier Varianten auslaufen lässt.