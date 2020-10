Microsoft veröffentlicht optionales Update für Windows 10 Version 2004

Microsoft hat ein neues optionales Update für alle Nutzer des Windows 10 Mai 2020 Updates aka Version 2004 veröffentlicht. Es handelt sich dabei um die sogenannte Preview, also um die Vorschau für den Oktober-Patch­day. Wer möchte, kann das Update schon jetzt erhalten.

Patchday am 13. Oktober

Highlights

Fügt dem Internet Explorer 11 eine Benachrichtigung hinzu, die die Benutzer über das Ende der Unterstützung für Adobe Flash im Dezember 2020 informiert.

Aktualisiert ein Problem, das dazu führt, dass Spiele, die Raumklang verwenden, nicht mehr funktionieren.

Reduziert Verzerrungen und Aberrationen in Windows Mixed Reality Head Mounted Displays (HMD).

Stellt sicher, dass neue Windows Mixed Reality-HMDs die Mindest­spezifikations­anforderungen erfüllen und standardmäßig eine Aktualisierungsrate von 90 Hz aufweisen.

Fügt Unterstützung für bestimmte neue Windows Mixed Reality-Bewegungssteuerungen hinzu.

Es handelt sich dabei um ein reines Bugfix-Update mit vielen Fehlerbehebungen und zahl­reichen Verbesserungen. Das optionale Update KB4577063 ist eine sogenannte Preview - Microsoft hatte diese Updates früher unter dem Begriff "C-Updates" zusammengefasst. Preview hat in diesem Falle also nichts mit dem Windows Insider Programm zu tun. Die Insider hatten diese Fehlerbehebungen übrigens schon vor wenigen Tagen zum Ausprobieren erhalten Microsoft adressiert mit der neuen Preview alle Windows 10 Version 2004-Editionen sowie Windows Server Version 2004 und auch die noch nicht veröffentlichte Version Windows 10 20H2. Die Reviews sind als optionale Updates gekennzeichnet, da sie keine sicherheits­relevanten Änderungen enthalten. Alternativ gibt es die Bugfixes ansonsten zum kommenden Patch-Day am 13. Oktober inklusive Security-Patches. Die Liste der Änderungen und der behobenen Fehler ist lang, es gibt auch einige Neuerungen. Wir haben die Highlights zusammengefasst.