DHL verbessert Dienste, Paketumleitung wird deutlich leichter sein

Internet-Versand und die dazugehörigen Pakete sind in heu­tigen Zeiten zum Teil unseres Alltags geworden. Dazu zählt auch die Suche nach der "beim Nachbarn" abgegebenen Sendung. DHL führt demnächst eine Funktion ein, die dieses Problem teilweise abschaffen könnte.

Automatische Umleitung

Einfachere Abholung

Denn dieser Tage bekommen Nutzer, die bei DHL ein Kundenkonto besitzen, eine Mail, in der sie über bevorstehende Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufgeklärt wer­den. Diese gelten ab Mitte November und haben neben den üblichen rechtlichen An­pas­sun­gen auch konkrete Verbesserungen zu bieten.Denn im Zuge der neuen AGB führt man auch eine neue Art der Paketumleitung ein. Dabei kann vom Empfänger vorgegeben werden, dass ein herkömmlich adressiertes Paket auto­ma­tisch an einen alternativen Ablageort umgeleitet wird (via mobiFlip ). Vorteil ist hier, dass man sich dabei die Angabe einer Postnummer spart.In der Informations-Mail heißt es dazu: "Sie kön­nen bis zu vier Mitglieder Ihres Haushalts als Mit­nutzer für die Services Ablageort und Nach­bar hinterlegen. Sollte eine Sendung zukünftig an die Mitnutzer adressiert sein, wird sie der Zusteller am angegebenen Ablageort hin­ter­le­gen oder an den genannten Nachbarn über­ge­ben, ohne dass die Mitnutzer selbst ein Konto bei DHL anlegen müssen."Im Zuge der AGB-Änderung wird auch das Ab­hol­pro­ze­de­re angepasst. Denn im Fall einer an eine Packstation adressierten Sendung, die in einer Filiale abgeholt wird, muss nicht länger eine DHL-Kundenkarte vorgelegt werden, ein Licht­bild­aus­weis genügt.Weitere Neuerungen sind die Änderungen des Namens Wunschort zu Ablageort, man kann also einen speziellen Platz auf dem Grundstück bestimmen, an dem Sendungen bei Ab­we­sen­heit abgelegt werden. Es wird künftig auch möglich sein, Paketkastenanlagen bzw. Empfangs­boxen von Drittanbietern als Ablageort festzulegen.