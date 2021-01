Software-Bug bei DHL: Empfänger bekamen an Packstationen kein Paket

Der Logistiker DHL hatte aktuell mit einem komplizierteren Problem zu kämpfen. Ein Software-Fehler sorgt dafür, dass Packstationen die Pakete einfach nicht herausrücken wollen, die dort für Empfänger hinterlegt wurden.

Der Fehler trat nicht bei Sendungen auf, die ohnehin direkt an eine Packstation adressiert waren. Schwierig wurde es eher für Empfänger, die nicht zuhause angetroffen wurden und daher einen Abhol-Code erhielten, weil ihre Sendung nun alternativ in der Packstation hinterlegt wurde. Der Code taugte schlicht nicht zum Öffnen des jeweiligen Faches.Die Fehler sollen laut einem Bericht des Nordkuriers seit Anfang der Woche aufgetreten sein - und zwar bundesweit an allen über 6000 Packstationen. Seitens DHL räumte man die Sache auch ein und erklärte, dass die Umstellung einer Funktion zum Jahreswechsel den Bug verursacht habe. Ab dem heutigen Donnerstag sollen aber bei Alternativ-Zustellungen wieder funktionierende Codes ausgegeben werden.Gegenüber dem Blogger Günter Born teilte ein Nutzer mit, dass der Fehler wohl darin zu suchen sei, dass die ausgegeben Codes schlicht zu kurz waren. Zwei Stellen wurden beim Ausdruck der Benachrichtigung einfach abgeschnitten. Und ohne diese kann man natürlich keinen korrekten Code eingeben. Das Ergebnis bestand dann aus Menschen, die irritiert vor den Packstationen standen und nicht an ihre Pakete kamen.Auch wenn ab heute alles wieder funktionieren soll, ist es noch nicht geklärt, wie die Empfänger der letzten Tage an ihre Sendungen kommen. Nutzer der App sollen laut DHL einen neuen Code zugestellt bekommen - hier ist es also sinnvoll, gelegentlich einen Blick in die Anwendung zu werfen. Bei allen anderen dürfte es schwieriger sein. Wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, dass es zu einer Rücksendung kommt. Möglicherweise findet DHL aber auch noch einen anderen Weg, die Pakete doch noch an ihre Empfänger zu bringen.