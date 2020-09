Xbox Game Pass Ultimate: Termin für Aufnahme von EA Play bekannt

Im Zuge der Bekanntgabe des Preises sowie Termins der Xbox Series X hat Microsoft auch angekündigt, dass EA Play demnächst zum Xbox Game Pass Ultimate dazustoßen wird. Konkret bedeutet das, dass 60 EA-Titel dazukommen werden. Nun ist das Datum dazu genannt worden.

Zum Start der neuen Konsolen

PC-Spieler müssen etwas warten

Am 10 . November wird nicht nur die Xbox Series X sowie die Xbox Series S erscheinen, auf diesem Tag können sich nun auch alle freuen, die Xbox Game Pass Ultimate per Xbox One spielen . Denn am Tag der Veröffentlichung der neuen Konsolen wird der Game Pass die EA Play-Spiele dazubekommen. Das wertet das "Netflix für Spiele" zweifellos massiv auf, bisher war diesbezüglich nur "pünktlich zum Weihnachtsgeschäft" die Rede.EA Play ist Mitte 2014 unter dem Namen EA Access gestartet, zunächst für die Xbox One und später auch den PC. EA Play kann man durchaus als Vorläufer des Xbox Game Pass bezeichnen, denn Electronic Arts hatte als erstes die Idee, ein Spiel-Paket pauschal gegen eine Abo-Gebühr zugänglich zu machen. Microsoft griff das Konzept auf und erweiterte es, mittlerweile nutzen mehr als 15 Millionen Spieler in 41 Ländern den Xbox Game Pass.EA Play wird 10. November zunächst für Konsolen verfügbar sein, PC-Spieler müssen sich etwas gedulden, denn dort werden die Electronic Arts-Games erst ab Dezember verfügbar sein. Wie Microsoft auf Xbox Wire schreibt, werden zusätzlich dazu "einige der besten EA Play-Games" auch per xCloud auf Android-Geräten spielbar sein.Im Beitrag schreibt Microsoft auch, dass Doom Eternal ab 1. Oktober für Konsolen und später für den PC kommen wird. Man erwähnt am Rande auch, dass Bethesda zum Xbox Game Pass stoßen wird, mit Ausnahme des id Software-Shooters nannte das Redmonder Unternehmen hierzu aber noch keine Termine.