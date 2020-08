Cyberpunk 2077 - Neues Video stellt die Lebenswege des Helden vor

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

CD Projekt RED hat bei seinem zweiten "Night City Wire"-Livestream neue Details zum Rollenspiel Cyberpunk 2077 preisgegeben. In einem Video geht es um die drei unterschiedlichen Lebenswege, für welche sich Spieler entscheiden können. Außerdem erfahren wir mehr über die im Spiel verfügbaren Waffen.Ganz zu Beginn von Cyberpunk 2077 müssen sich Spieler für eine von drei Hintergrund­geschichten des Helden entscheiden. Als "Street Kid" ist der Protagonist auf den Straßen von Night City aufgewachsen - was sowohl Vorteile als auch Nachteile mit sich bringt. Als Nomade entscheiden sich Spieler für eine Vergangenheit als Außenseiter, der in der Stadt ein neues Leben sucht. Wer den Pfad des Konzerners beschreitet, erhält hingegen einen exklusiven Einblick in die Welt der großen Firmen der Mega City.Während des Streams hat CD Projekt RED zudem noch in einem weiteren Video einige der Waffen und Gadgets vorgestellt, mit denen sich Spieler ausrüsten dürfen. Ein Weiteres Video widmet sich der Band Samurai aus dem Spiel. Cyberpunk 2077 erscheint am 19. November 2020.