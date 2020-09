Verbreitung von Festnetz-Telefonen geht seit Jahren stark zurück

Festnetz-Telefone sind zwar immer noch in vielen Haushalten zu finden, der Rückgang geht aber recht zügig voran. Mobiltelefone aller Art haben längst die beherrschende Stellung übernommen und es gibt nur noch sehr wenige Menschen ohne solche Geräte.

Festnetz noch weit verbreitet

Wie das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt mitteilte, registrierte man zuletzt pro hundert Haushalte in dem Bundesland ganze 257 Telefone, den Daten zufolge sind davon 174 registrierte Mobiltelefone. Somit gibt es nicht nur wenige Haushalte ohne Telefon, auch solche mit nur einer Anbindung sind inzwischen ziemlich selten zu finden. Denn Mobiltelefone sind inzwischen im Grunde flächendeckend vorhanden.Die 174 registrierten Mobiltelefone sind binnen der letzten vier Jahre von 160 auf diesen Wert gestiegen. Dabei lag die Ausstattungsquote nach Haushalten bei 98 Prozent. Im Bundesdurchschnitt sei der Ausstattungsbestand den Angaben zufolge sogar noch höher: Hier stieg die Zahl der Mobiltelefone pro hundert Haushalte binnen der letzten vier Jahre von 177 auf 185.Deutlich rückläufig ist hingegen der Anteil der Haushalte, die noch mit einem Festnetz-Telefon ausgestattet sind. In Sachsen-Anhalt fiel der Wert binnen der vergangenen vier Jahre um 12 Prozentpunkte von 87 auf nun 75 Prozent. Im Bundesdurchschnitt ging der Wert von 91 auf 85 Prozent zurück. Die Daten beruhen dabei auf repräsentativen Erhebungen, bei denen in rund 8000 Privathaushalten die Ausstattung mit verschiedenen Gebrauchsgütern abgefragt wurde.Die Daten geben daher auch ausschließlich ein Bild über die generelle Ausstattung mit den Geräten wieder und sagen wenig über deren Nutzung aus. So dürften die vorhandenen Festnetz-Telefone in vielen Haushalten kaum noch zum Einsatz kommen und nur vorhanden sein, weil es weiterhin ziemlich schwierig ist, entkoppelte Internet-Zugänge zu bekommen, bei denen man den Festnetzanschluss nicht automatisch mit dazubekommt.