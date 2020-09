Exchange & Co.: Microsoft bietet die Office-Server nur noch als Abo an

Microsoft folgt zukünftig auch bei seinen Server-Produkten im Office-Be­reich dem inzwischen bewährten Abo-Modell. Exchange 2019 ist damit die letzte Ausgabe, von der Kunden noch eine klassische Lizenz kaufen und die Software dann beliebig lang nutzen konnten.

Auf der Microsoft-Konferenz Ignite ließ Greg Taylor, der Marketing-Chef des Exchange-Teams, jetzt die Katze aus dem Sack: Die nächste Version des Exchange-Servers wird man ausschließlich im Rahmen eines Abo-Modells erwerben können, wie man es heute bereits von den Client-Anwendungen des Office-Pakets kennt. Auch diese stehen Firmenkunden im Grunde nur noch im Rahmen eines Microsoft 365-Vertrages zur Verfügung.Die Umstellung betrifft allerdings nicht nur Exchange. Auch alle anderen Produkte in dem Bereich sind davon betroffen. "Die nächste Version von Exchange Server, SharePoint Server und Skype for Business Server werden in der zweiten Jahreshälfte verfügbar sein und nur noch über den Erwerb einer Abo-Lizenz bereitgestellt", sagte Taylor auf der Veranstaltung.Laut dem Manager hat das ver­schie­dene Vor­teile. So passt sich das neue Ver­triebs­modell besser in die in­zwischen ohnehin ver­breiteten Abo-Lizenzen für die Office-Anwen­dungen auf den Arbeits­platz-PCs ein. Abo-Kunden könnten darüber hinaus eben damit rechnen, dass sie stetig mit Updates und Patches inklu­sive des entspre­chenden Supports bedacht werden, was bei den Kauf­lizenzen jeweils nur über einen gewissen Zeit­raum der Fall ist.Etwas widersprüchlich wirken dabei andere Ankündigungen, die Microsoft auf der Ignite tätigte. Demnach können Nutzer der Büroanwendungen Microsofts mit Office 2022 rechnen, das die verschiedenen Applikationen als Kauflizenz bereithalten wird. Eigentlich ging man bisher davon aus, dass Office 2019 die letzte entsprechende Ausgabe ist und danach ausschließlich die 365-Abos vertrieben werden.