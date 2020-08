Nur heute: Media Markt verkauft Microsoft Office 365 für nur 38 Euro

Als Teil der Sommer-Deals bietet Media Markt für nur 24 Stunden eine Jahreslizenz von Microsoft Office 365 Personal jetzt für günstige 38 Euro an. Das Software-Paket für eine Person beinhaltet unter anderem Word, Excel und PowerPoint sowie 1 TB Online-Speicher bei OneDrive.

Personal-Abo für Microsoft Office-Programme - Das ist mit dabei

Microsoft Office 365 Personal für nur 38 Euro

Microsoft

Beim Durchstöbern der Rabattaktionen und Prospekte des Elektronikhändlers Media Markt trifft man heute auf eine Abverkaufsaktion von Office 365 Personal zum Sparpreis von nur 38,02 Euro . Das Angebot ist nur für wenige Stunden gültig und endet am Samstag, den 15. August, um 9 Uhr früh. Die gelieferte Download-Lizenz ist identisch zum "neuen" Microsoft 365 Single-Paket, das für ein Jahr gültig ist und von einem Einzelanwender auf Windows-PCs, Macs und zusätzlich auch auf einem iOS- oder Android-Smartphone sowie -Tablet genutzt werden kann.Microsoft selbst bewirbt das Office 365 Personal-Bundle mit den Premium-Apps für Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook und OneDrive. Für Letztere ist in der Lizenz ein Online-Speicher mit einer Kapazität von 1 TB vorgesehen. Ebenso erhalten Käufer während des 1-Jahres-Zeitraums monatlich 60 Gesprächsminuten für den Skype-Messenger, mit dem unter anderem Anrufe ins weltweite Festnetz und Mobilfunknetz getätigt werden können. Weiterhin sind die Programme Access und Publisher mit von der Partie, allerdings nur für die In­stal­la­tion auf dem PC. Im Preisvergleich hat Media Markt mit seinem Angebot die Nase vor. Bei anderen Händlern kostet das Bundle mindestens 46 Euro.Obwohl es sich laut Media Markt um einen Download-Code handelt, versendet der Online-Shop das Microsoft Office 365 Personal-Paket auf postalischem Weg. Die Versandkosten belaufen sich aktuell auf 2,99 Euro, was den finalen Preis leicht auf 41,01 Euro steigert. Eine versandkostenfreie Lieferung bietet der Elektronikhändler jedoch, sobald der Warenkorb einen Einkaufswert von 59 Euro erreicht. Wer diesen erreichen möchte, könnte sich aktuell unter den günstigen SSDs, Festplatten und MicroSD-Karten in der Speicherwoche umsehen, die Sommer-Deals oder auch das neue Prospekt durchblättern. Alternativ ist aber auch die Reservierung einer Abholung in nahegelegenen Filialen möglich.