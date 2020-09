Windows-Suche verweist auf bevorstehende US-Präsidentschaftswahl

Microsoft nutzt das Such-Fenster in Windows 10 nun, um US-Bürger an die bevorstehende Präsidentschaftswahl zu erinnern. Dabei geht es nicht um Wahlwerbung für die Kandidaten, sondern um die Erinnerung daran, dass man sich für die Wahl rechtzeitig registrieren muss.

Anzeige erfolgt nicht nur in den USA

Am 3. November finden in den USA die Präsidentschaftswahl statt. Um möglichst viele Bürger zur Abgabe ihrer Stimme zu bringen, verwendet Microsoft nun das Such-Fenster von Windows 10 zur Erinnerung an den bevorstehenden Termin. Schon zu Beginn der Corona-Pandemie hatte es eine ähnliche Aktion gegeben , bei der Microsoft den prominenten Platz dafür nutze, über das Virus zu informieren. Dann gab es Eigenwerbung für den Webbrowser Edge auf Chromium-Basis. Nun folgt der Hinweis auf die nötige Vorabregistrierung zur Wahl (via Win Central Das eine solche Erinnerung von Nöten ist, zeigt die verhältnismäßig geringe Wahlbeteiligung an den so wichtigen Präsidentschaftswahlen. 2016 lag die Wahlbeteiligung Schätzungen zufolge bei rund 60 Prozent, und das ist schon ein verhältnismäßig guter Wert der vergangenen Wahlen gewesen - vielleicht auch, weil Donald Trump so polarisiert.Microsoft startet jetzt mit einer Information zu den Registrierung. Dabei wird auf eine Webseite verwiesen, auf der man alle nötigen Informationen für die Registrierung findet und auch, wie man feststellt, ob man bereits registriert ist und erst einmal nichts wieder tun muss. Microsoft verweist zudem auf die Online-Anmeldung für die Wahlregistrierung. Interessant ist dabei noch, dass Microsoft derzeit scheinbar nicht nur lokal begrenzt die Anzeige für die Wahlen gestartet hat.Bei Reddit tauschen sich Nutzer aus , die die Meldung für die Registrierung auch erhalten haben, obwohl sie in ganz anderen Teilen der Welt leben und auch nicht in den USA wahlberechtigt sind.