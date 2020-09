Windows 10: Build 20211 mit neuen Features steht für Tests bereit

Die Entwickler Microsofts haben jetzt auch den Insider Build 20211 für Tester bereitgestellt. Windows 10 wird damit um zwei Features ergänzt und es gibt natürlich auch diverse Bugfixes, mit denen man an einer sta­bileren Fassung arbeitet.

Festplatten direkt im WSL mounten

Es wurde ein Fehler beseitigt, durch den bestimmte 32-Bit-Anwendungen, bei der Ausführung auf einem 64-Bit-Betriebssystem nicht wie vorgesehen mit der diskreten GPU arbeiten konnten.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass in Kacheln im Startmenü weiterhin der Fortschrittsbalken "App-Aktualisierung läuft" angezeigt wurde, obwohl die Aktualisierung längst abgeschlossen war.

Gefixt wurde auch ein Bug, der dazu führen konnte, dass einige der App-Symbole in Start-Menü unerwartet klein erschienen.

Weiterhin beseitigte man einen einen Bug, durch den das Startmenü in der ARM64-Fassung des Betriebssystems manchmal abstürzte.

Der Sperrbildschirm sollte jetzt auch nicht mehr einfrieren.

Eine weitere Korrektur solle verhindern, dass ShellExperienceHost.exe hängen bleibt.

Ein Problem, durch das Aufmacherbilder nicht in den Benachrichtigungen angezeigt wurden, ist beseitigt worden.

Korrigiert wurde auch ein Bug, durch den Windows-Update beim herunterladen neuer Testversionen manchmal abstürzte.

Außerdem werden die Beta-Tester nicht mehr bei jedem neuen Build aufgefordert, ein .Net-Update zu installieren.

Die wichtigste Neuerung besteht nach Angaben des Redmonder Unternehmens darin, dass die Such-Optionen in den Einstellungen erweitert wurden. Bei der Zuordnung von Datei­endungen zu einer bestimmten Standard-Anwendung kann hier nun ein Suchfeld genutzt werden. Das macht es insbesondere Nutzern einfacher, die auf ihrem System eine Vielzahl von Applikationen installiert haben und sich so nun nicht mehr durch lange Listen wühlen müssen.Eine weitere wichtige Neue­rung hat Micro­soft für Nutzer imple­men­tiert, die mit dem Windows-Sub­system für Linux (WSL) ar­beiten, das Windows 10 seit einiger Zeit mit­bringt. Ab Build 20211 ist es auch mög­lich, phy­sische Daten­träger wie Fest­platten und SSDs direkt im WSL zu mounten und Windows so komplett zu um­gehen. Das ermög­licht dann auch die Verwen­dung von Datei­systemen wie ext4, die unter Linux gebräuch­lich sind, vom Redmonder Betriebs­system aber nicht unter­stützt werden.Darüber hinaus haben die Entwickler noch diverse kleinere Probleme behoben, die in der letzten Zeit von Testern zurückgemeldet wurden: