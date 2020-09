Update verfügbar: Microsoft To-Do für Windows 10 mit neuen Features

Microsoft hat eine neue Version für die To-Do-App für Windows 10 ver­öffentlicht. Die neue Version bringt unter anderem eine verbesserte Nutzeroberfläche für die täglichen Ansichten und lässt die Übernahme von Masseneinträge über die Vorschlag-Funktion zu.

Das Update für die Microsoft To-Do-App für Windows 10 trägt die Versionsnummer 2.26.2009.2006 und ist ab sofort über den Windows Store und die Update-Funkion direkt in der App verfügbar. Die To-Do-App bekommt weider einige Verbesserungen, die auf das Feedback der Nutzer zurück gehen. Mit der neuen Version starten jetzt konto-basierte personalisierte Benachrichtigungen. Damit können Nutzer, die mehrere Konten in To-Do nutzen, jede Benachrichtigung entsprechend individualisieren, zum Beispiel um Arbeit, Schule und Privates auch in den Benachrichtigungen schnell ersichtlich zu trennen. Dazu gibt es Verbesserungen für die Tages-Ansicht.Die neue Version bringt auch eine Reihe nicht näher genannter Fehlerbehebungen und wird daher allen Nutzern empfohlen. Es gibt allerdings aktuell keine genaueren Informationen dazu, ob es auch noch sicherheitsrelevante Änderungen gibt.Microsoft hat zu der Aktualisierung folgende Veröffentlichungs-Notizen über die Inhalte der neuen Version veröffentlicht: