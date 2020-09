Microsoft Edge: Browser mit neuer Screenshot-Funktion ausgestattet

Der Edge-Browser auf Chromium-Basis hat ein weiteres Update erhalten. Microsoft hat die Canary-Version seines Browsers mit einer Web Capture-Option ausgestattet. Damit haben die Nutzer die Möglichkeit, Screenshots von Webseiten anzufertigen und anschließend zuzuschneiden.

Feature nicht für alle Nutzer verfügbar

Funktion setzt die aktuelle Canary-Version voraus

Microsoft Edge - Browser auf Chromium-Basis

Bei einigen Nutzern erscheint in der neuesten Version eine zusätzliche Option im Drei-Punk­te-Menü des Browsers. Wie Aggiornamenti Lumia (via Windows Latest ) in einem Tweet demonstriert, ist es nach dem Anklicken des Buttons "Web capture" möglich, einen Bereich auf der aktuell geöffneten Seite auszuwählen und so einen Screenshot anzufertigen.Nachdem der gewünschte Ausschnitt der Web­sei­te markiert wurde, kann der angefertigte Screen­shot entweder gespeichert oder geteilt werden. Außerdem ist es möglich, das Bild in die Zwischenablage zu kopieren.Momentan scheinen die Redmonder noch zu testen, wie die neue Screenshot-Funktion an­ge­nom­men wird. Auch mit der neuesten Ca­na­ry-Version steht das Feature nicht für alle Nutzer zur Verfügung. Es handelt sich offenbar um einen A/B-Test, sodass der Eintrag im Drei-Punkte-Menü nur bei einer bestimmten Anzahl an Personen zum Vorschein kommt.Wer die neue Screenshot-Funktion selbst ausprobieren möchte, sollte sich die aktuelle Ca­na­ry-Version des Edge-Browsers herunterladen . Bei den Canary-Builds handelt es sich um ex­pe­ri­men­tel­le Versionen, die täglich aktualisiert werden. In vielen Fällen werden die hier mit­ge­lie­fer­ten Features dann nach einigen Wochen in einen finalen Build von Edge eingebaut.