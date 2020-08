Edge 85 mit neuem PDF-Tool, Sammlungsfunktion und Securityupdate

Microsoft hat eine neue Version des Edge-Webbrowsers herausgegeben. Microsoft Edge 85 (Build 85.0.564.41) bekommt dabei ein paar inter­essante Verbesserungen, behebt einige Schwachstellen und wird daher jedem Nutzer empfohlen.

Das ist alles neu



Edge PDF-Markierungstool Edge PDF-Markierungstool

Weitere Neuerungen

Microsoft Edge - Browser auf Chromium-Basis

Das Update ist ab sofort verfügbar. Wir haben die neueste Version von Edge Stable bereits im WinFuture-Downloadcenter . Es wurden insgesamt 13 Schwachstellen, die allesamt als "hoch" eingestuft sind, geschlossen. Einzelheiten zu einem Großteil der Schwachstellen wurden aber bisher noch nicht veröffentlicht, das dürfte in Kürze nachgeholt werden. Die Liste der Sicherheitslücken findet man aber schon jetzt im Microsoft Security Advisory Für viele Nutzer dürften aber die Verbesserungen, die das Update mitbringt, sehr viel interessanter sein. Dazu gehört zum Beispiel ein neues PDF-Werkzeug . Version 85 erhält Unterstützung für ein integriertes PDF-Highlighter-Werkzeug. Microsoft hat das Werkzeug zur Symbolleiste hinzugefügt und es ist dann sichtbar, wenn ein PDF durchsucht wird. Mit dem PDF-Highlighter-Werkzeug kann man nun einfach wichtigen Text hervorheben. Ebenfalls neu ist eine Verbesserung für die Sammlungen. Man kann nun Sammlungen mit anderen teilen, indem man sie an OneNote übergibt. So lassen sich zum Beispiel Listen für Recherchen gemeinsam nutzen.Microsoft Edge Build 85.0.564.41 enthält weitere Verbesserungen an den DevTools und der Unternehmenssicherheit. Zudem wurde eine "Vor-Ort-Synchronisierung" von Favoriten und Einstellungen vorgestellt (also Syncen ohne Cloud im eigenen Netzwerk) und eine Speicher­zu­griffs-API eingeführt, die Transparenz und Kontrolle über die Websites bietet, die Zugriff auf browserbasierten Speicher benötigen. Version 85 von Edge auf Chromium-Basis kann über die Aktualisierungsfunktion bezogen werden. Alternativ gibt es das Update zur Neuinstallation.