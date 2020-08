Microsoft Edge erhält neue Sicherheits- und Datenschutzfunktionen

Microsoft hat eine interessante neue Vorabversion für Edge heraus­gegeben. Für Edge Insider steht nun im Dev-Channel ein Update mit neuen Sicherheitsfeatures zur Verfügung. Neu ist unter anderem der Kiosk-Modus und die SameSite-Cookies.

Speicherzugriffs-API

Feature mit Nebenwirkung

Weitere Änderungen und Verbesserungen der Zuverlässigkeit

Microsoft Edge: Browser auf Chromium-Basis

Siehe auch:

Darüber hinaus enthält Microsoft Edge Dev v86.0.601.1 eine Vielzahl von Verbesserungen, Erweit­er­ungen und Korrekturen. Die Vorschau enthält neue Sicherheits- und Datenschutz­funktionen. Dem Changelog zufolge aktiviert Microsoft dabei nun eine neue Chromium-Funktion in Edge Dev, die Websites zwingt, das Attribut SameSite=None anzugeben, um Cookies von Drittanbietern zu verwenden. Chromium hatte die Einführung im Februar angekündigt . Zudem startet Microsoft mit dem Update im Dev-Channel die Unterstützung für den Kiosk-Modus und die Speicherzugriffs-API. Letztere wurde schon in einem vorangegangenen Update gestartet, jetzt bekommen mehr Insider die Unterstützung.Laut Microsoft ermöglicht diese API den Microsoft Edge-Zugriff auf First-Party-Speicher in einem Drittanbieter-Kontext. Das schützt, wenn der Nutzer später den Zugriff zum Beispiel auf Dokumente, Bilder oder Videos nicht zulässt, auch vor unbefugten Zugriffe von außen, da Edge dann die Freigabe zum Speicher blockiert. Microsoft erläutert , dass die Einstellungen dazu beiträgt den Datenschutz zu verbessern und unerwünschten Zugriff auf Ihre vertraulichen Informationen durch unbekannte oder nicht vertrauenswürdige Parteien zu blockieren, aber diese "Funktion könnte auch unerwünschte Nebenwirkungen haben, wie zum Beispiel die Blockierung des Zugriffs auf Inhalte, die der Benutzer möglicherweise anzeigen möchte". Dafür kann die Lösung nur lauten, dass man mit temporären Freigaben arbeitet.Microsoft stellt mit dem neuen Dev-Update auch eine Reihe an Fehlerbehebungen zur Verfügung. Dazu gehört, dass ein Problem auf dem Mac behoben wurde, bei dem die Browser-Anmeldung oder -Synchronisation manchmal fehlschlägt. Ein weiterer Fehler wurde behoben, bei dem der Browser beim Senden von Feedback abstürzte. Darüber hinaus hat Microsoft ein Problem behoben, bei dem der Browser beim Drucken oder Öffnen von Einstellungen in einem Gastfenster abstürzte.