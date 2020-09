Xiaomi Mi 10: Günstiges 5G-Smartphone für unter 300 Euro kommt

Mit einem weiteren Smartphone der Xiaomi Mi 10-Familie kündigt der chinesische Hersteller die Vorstellung eines neuen Mittelklasse-Geräts an, das in Deutschland für unter 300 Euro verkauft werden soll. Mit dabei: Ein Chip der Qualcomm Snapdragon 7-Series und 5G-Support.

Ausstattung vergleichbar mit dem Mi 10 Lite 5G für 330 Euro

Günstige Android-Modelle bereits ab 99 Euro

Xiaomi

Über die sozialen Netzwerke bestätigt Xiaomi: "Ein neues Mitglied der Mi 10 Reihe kommt." Versprochen wird nicht nur der Einsatz einer neuen Reihe an Snapdragon 7xx-Prozessoren samt 5G-Modul, sondern auch ein ansprechendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ohne einen konkreten Preis oder Release-Termin zu nennen, will sich das Unternehmen hierzulande mit dem neuen Android-Smartphone für unter 300 Euro am Markt platzieren. Die Präsentation soll im Laufe dieses Monats erfolgen. Vorab zeigt man am 7. September das Poco X3 NFC-Smartphone, das mit einem Snapdragon 732G ausgestattet sein wird.Nun steht die Frage im Raum, welches Modell der Mi 10-Reihe in die Mittelklasse portiert wird. Erst vor wenigen Tagen tauchten weitere Informationen zu einem neuen Xiaomi Mi 10T Pro-Flaggschiff auf, welches der Hersteller in einer Lite-Version für einen Preis von 279 Euro oder 299 Euro anbieten könnte. Ebenso wäre eine leichte Aktualisierung des Xiaomi Mi 10 Lite möglich, das bereits jetzt inklusive 5G-Modul für etwa 330 Euro verkauft wird. Ein Blick auf dessen Spezifikationen dürfte einen realistischen Anhaltspunkt in Hinsicht auf die Aus­stat­tung geben.Das Xiaomi Mi 10 Lite 5G setzt auf den Snap­dragon 765G mit acht Rechenkernen und einer Geschwindigkeit von maximal 2,4 GHz. Ihm zur Seite stehen bis zu 8 GB Arbeitsspeicher und ein 256 GB großer Flash-Speicher. Das OLED-Display weist eine Diagonale von 6,57 Zoll auf und stellt eine Auflösung von 2400 x 1080 Pixel im 20:9-Format dar. Zu den weiteren Eckdaten zählen ein 4160-mAh-Akku, eine Quad-Ka­me­ra mit 48 Megapixeln und ein In-Screen-Fin­ger­ab­druck­sen­sor zuzüglich Ge­sichts­er­ken­nung. Mit leichten Abstrichen könnte so ein neu­es Mi 10-Smartphone für unter 300 Euro aussehen.