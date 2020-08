Mi Curved Monitor: Xiaomi bringt gebogenes 34-Zoll-Display für 499 Euro

Xiaomi bringt jetzt seinen ersten Gaming-Monitor auch nach Europa. Mit dem Xiaomi Mi Curved Gaming-Monitor bietet man einen gebogenen Desktop-Bildschirm mit 1440p-Auflösung und 21:9-Format zum Kampfpreis von nur 499 Euro an.

Xiaomi spart bei Lautsprechern und Konnektivität

Xiaomi

Der Xiaomi Mi Curved Monitor 34 bietet natürlich 34 Zoll Diagonale, die sich allerdings über eine 1500R-Krümmung erstreckt und somit das Sichtfeld des Menschen weitestgehend abdecken soll. Mit 3440x1440 Pixeln bietet das Gerät eine ordentliche Auflösung, durch die man bei Bedarf auch mehrere Dokumente parallel anordnen kann.UWQHD-Auflösung ist nicht das einzige Higlight hier, denn die maximale Bildwiederholfrequenz von 144 Hertz soll ebenfalls für ein einwandfreies Spieleerlebnis sorgen. FreeSync Premium wird ebenfalls unterstützt. Mit einer Helligkeit von maximal 300 Candela ist das Panel nicht sonderlich hell, dürfte aber bei Spiele-Sessions zuhause dennoch eine gute Figur machen.Das hier verwendete Display soll 121 Prozent des sRGB-Farbraums abdecken, während "nur" 85 Prozent der NTSC-Farbskala abgedeckt werden. Xiaomi verspricht zudem ein Kontrastverhältnis von 3000:1. Integrierte Lautsprecher oder einen USB-Hub sucht man hier vergebens. Xiaomi verbaut nur zwei HDMI-2.0-Port, einen DisplayPort 1.4 und einen Kopfhöreranschluss.Auf Wunsch lässt sich der Bildschirm mit einem mitgelieferten Montage-Kit auch an der Wand befestigen. Der Nutzer kann den Xiaomi Gaming-Monitor sowohl in der Höhe, als auch in der Neigung verstellen. Auch das Drehen bei fest stehendem Fuß ist hier möglich. Kabelkanäle und eine über einen "Quick Release" und Magneten gelöstes Befestigungssystem sollen für großen Komfort beim Aufstellen sorgen.Der neue Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34 Zoll ist bei Amazon und einigen anderen deutschen Händlern laut dem WinFuture-Preisvergleich bereits für 499 Euro gelistet. Als Verfügbarkeitstermin wird der 28. August angegeben, so dass das Gerät tatsächlich noch in dieser Woche hierzulande starten könnte.