Xiaomi fährt groß auf: Diese Mi-Produkte kommen nach Deutschland

Die heutige Ecosystem-Produktvorstellung nutzt der chinesische Hersteller Xiaomi, um sie­ben neue Produkte im europäischen und somit auch im deutschen Handel zu platzieren. Be­son­ders interessant ist dabei der Fitness-Tracker Mi Smart Band 5, der mit einem leicht grö­ße­ren OLED-Display und verbesserter Ge­sund­heits­über­wa­chung die Nachfolge des be­lieb­ten Xiaomi Mi Band 4 antritt. Das smarte Armband für iOS- und Android-Smartphones wird zu einem Preis von 39,99 Euro ohne NFC-Modul angeboten. Die Verfügbarkeit soll Anfang Au­gust gegeben sein.Parallel dazu zeigt sich Xiaomi mit den Smartphones Redmi 9, Redmi 9A und Redmi 9C in Deutschland. Vor allem der neue Preisbrecher Xiaomi Redmi 9 mit seinem 6,53-Zoll-Display, einem Quad-Kamera-System mit bis zu 13 Megapixeln, dem MediaTek Helio G80-Chip und dem gut dimensionierten 5020-mAh-Akku soll im Mittelpunkt stehen. Der Verkauf des neuen Android-Modells startet bereits am 16. Juli zu Preisen ab 159,90 Euro. Auch das Ein­stei­ger­mo­dell Xiaomi Redmi 9A wird morgen ab 119,90 Euro im Online-Shops des Hersteller an­ge­bo­ten, die Auslieferung erfolgt jedoch erst Ende Juli. Auf das Redmi 9C, das ab 129,90 Euro über die Ladentheke geht, muss man sich bis September gedulden.Als passendes Zubehör schickt Xiaomi die neuen Mi True Wireless Earphones 2 ins Rennen, die unter anderem den Apple AirPods Konkurrenz machen sollen. Zu den Funktionen der Blue­tooth-Kopfhörer gehören eine Environmental Noise Cancellation (ENC), eine au­to­ma­ti­sche In-Ear-Erkennung und eine einfache Kopplung mit Mi- und Redmi-Smartphones. Die Akkulaufzeit der Headphones beträgt fünf Stunden. Energie für weitere 15 Stunden befindet sich im mitgelieferten Ladecase. Ab Ende Juli sind sie zu einem Preis von 39,99 Euro in Deutschland erhältlich. Zum gleichen Betrag wird der neue Xiaomi Mi TV Stick (1080p) mit Android TV ab circa Mitte August starten.Weiterhin feiert der Xiaomi Mi Curved Gaming-Monitor mit einer Diagonale von 34 Zoll seine EU-Premiere. Zu den Eckdaten gehören eine Auflösung von 3440 x 1440 Pixel, eine Bild­wie­der­hol­ra­te von 144 Hz und die Unterstützung von AMD FreeSync . Zudem deckt er den sRGB-Farbraum um 121 Prozent ab, liefert eine Helligkeit von 300 Nits und ist abseits davon hö­hen­ver­stell­bar. Ab Ende August wird das Display für 499 Euro erhältlich sein. Die beiden bekannten E-Scooter Xiaomi Mi Electric Scooter 1S und Pro 2 starten hingegen schon heute zu einem Preis von 399 Euro beziehungsweise 549 Euro. Unter anderem Media Markt und Saturn haben den Roller bereits im Verkauf.